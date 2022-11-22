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معارك ضارية في اتجاه دونيتسك.. مقتل 120 عسكريا أوكرانيا
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معارك ضارية في اتجاه دونيتسك.. مقتل 120 عسكريا أوكرانيا

معارك ضارية في اتجاه دونيتسك.. مقتل 120 عسكريا أوكرانيا

معارك ضارية في اتجاه دونيتسك.. مقتل 120 عسكريا أوكرانيا
٠٧:٠٩:٣٥ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على أكثر من 120 عسكريا أوكرانيا في اتجاه مدينة دونيتسك، وهي تواصل هجومها في هذا الاتجاه وتصد الهجمات المضادة للقوات الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الوحدات العسكرية الروسية أحبطت محاولة هجوم للقوات الأوكرانية في اتجاه مدينة كراسني ليمان حيث تم القضاء على نحو 40 عسكريا أوكرانيا.

 

 

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وتابع البيان أن القوات الأوكرانية أطلقت أمس الاثنين 8 قذائف من العيار الكبير على المناطق المحيطة بمحطة زابوروجيه النووية.

وأضاف أن القوات الروسية ألحقت هزيمة بالعدو في منطقة فوديانويه بجمهورية دونيتسك وقضت على 3 مجموعات تخريبية أوكرانية بالقرب من قرية بافلوفكا. وأشار إلى أن الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية في هذا الاتجاه تجاوزت 50 شخصا بين قتيل وجريح خلال اليوم الماضي.

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الكلمات الدلالية:
الدفاع الروسية القوات الروسية اوكرانيا روسيا

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