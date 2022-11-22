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بعد المملكة.. الكويت والإمارات يردان على تقرير حول زيادة إنتاج النفط
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بعد المملكة.. الكويت والإمارات يردان على تقرير حول زيادة إنتاج النفط

بعد المملكة.. الكويت والإمارات يردان على تقرير حول زيادة إنتاج النفط

بعد المملكة.. الكويت والإمارات يردان على تقرير حول زيادة إنتاج النفط
٠٦:٥٠:٣٦ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

نفت الإمارات والكويت الأنباء التي ترددت في الإعلام الأمريكي، عن وجود نقاشات بين أعضاء تحالف “أوبك بلس” لزيادة إنتاج النفط، وذلك بعدما نفت المملكة تلك الأنباء أيضا.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، عبر حسابه على تويتر، إن “الإمارات تنفي مشاركتها في أي مناقشات مع أعضاء آخرين في أوبك بلس لتغيير الاتفاق الأخير الذي يمتد إلى نهاية عام 2023″، مضيفا: “نظل ملتزمين بهدف أوبك بلس لتحقيق التوازن في سوق النفط، وسندعم أي قرار لتحقيق ذلك الهدف”.

كما نفى وزير النفط الكويتي الدكتور بدر الملا، الثلاثاء، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية ما تردد حول وجود نقاشات تتعلق بنية تحالف “أوبك بلس”، زيادة إنتاج النفط، خلال اجتماعه القادم، مؤكدا حرص الكويت على المحافظة على استقرار التوازن في أسواق النفط.

وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد نفى بشكل قاطع، التقارير الأخيرة، التي تفيد بوجود نقاشات لزيادة إنتاج أوبك بلس بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.

وقال الأمير عبدالعزيز إنه “من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن أوبك بلس لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها.. علماً أن الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميًا من قبل أوبك بلس سيستمر حتى نهاية عام 2023”.

وأضاف وزير الطاقة : “إذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائمًا على استعداد للتدخل”.

وزير الطاقة يرد بشكل قاطع على تقارير حول زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً

الكلمات الدلالية:
إنتاج النفط الإمارات السعودية الكويت

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