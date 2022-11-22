البنك المركزي: 23 شركة تقدم خدمات المدفوعات المالية

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أعلن البنك المركزي “ساما”، اليوم الترخيص لشركة من شركات التقنية المالية الجديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي: شركة طويق الدولية المالية، وذلك لتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المرخص لها من قِبل البنك المركزي لتقديم خدمات المدفوعات 23 شركة، إضافة إلى حصول 5 شركات على موافقة أولية.

تمكين قطاع التقنية المالية

وتأتي هذه الخطوة؛ انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي في تمكين قطاع التقنية المالية عبر السماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز استقرار ونمو القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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دعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية

وأكد البنك المركزي، السعي المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وبما يُحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية

وتسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع، مشدداً في الوقت ذاته، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل البنك المركزي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.