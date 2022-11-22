تزايد أعداد المقلعين عن التدخين في عسير

تواصل – واس:

أسهمت الفرق الطبية المختصة التي تعمل بمراكز المساعدة في الإقلاع عن التدخين في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والعيادات الافتراضية بصحة عسير، في مساعدة 810 مستفيدين في الإقلاع عن التدخين خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي – بفضل الله -.

إجمالي المستفيدين 3012 شخصا

وأكدت صحة عسير أنه يوجد 20 عيادة بالمستشفيات، و15 عيادة بالمراكز الصحية، إضافة لعدد 22 عيادات افتراضية و5 عيادات متنقلة أسهمت في التعريف بأضرار التدخين وطرق الوقاية منه والمساعدة في الإقلاع عنه.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين لتلك العيادات 3012 مستفيداً ، كما نفذت صحة عسير عدداً من الأنشطة التوعوية بأضرار التدخين على الفرد والمجتمع.

تطبيق نظام مكافحة التبغ

يذكر أن برنامج مكافحة التدخين يعمل على تطبيق نظام مكافحة التبغ بجميع صوره وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية من خلال تفعيل العيادات وتقديم الخدمات الاستشارية والعلاجية والتوعوية.

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بعد 15 عاما من التدخين

كانت وزارة الصحة ذكرت، في وقت سابق، مزايا وثمار الإقلاع عن التدخين، وتأثير ذلك على الصحة بعد سنوات من اتخاذ هذه الخطوة الإيجابية.

وأوضحت الوزارة أنه بعد 5 سنوات من الإقلاع عن التدخين، يقل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية إلى تلك التي يتعرض لها المدخن بعد 5 إلى 15 عامًا.