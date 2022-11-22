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شاهد.. ولي العهد يسجد لله شكرا بعد فوز المنتخب التاريخي على الأرجنتين

شاهد.. ولي العهد يسجد لله شكرا بعد فوز المنتخب التاريخي على الأرجنتين

شاهد.. ولي العهد يسجد لله شكرا بعد فوز المنتخب التاريخي على الأرجنتين
٠٦:١٠:٣٢ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

نشر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان، صورا توثق لحظات مؤثرة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهو يحتفي بفوز منتخبنا على الأرجنتين.


وأظهرت الصور فرحة ولي العهد وجميع من حضر معه مشاهدة المباراة، حيث أدى ولي العهد سجدة شكر لله تعالى على توفيق الله للاعبي المنتخب.
كما  أدى منتخبنا الوطني لكرة القدم، سجدة شكر جماعية على أرضية الملعب عقب فوزهم التاريخي على منتخب الأرجنتين ضمن منافسات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.


وفي لافتة إيمانية تنم عن تمسك اللاعبين بقيمهم الدينية، قام الجميع بشكل تلقائي بالسجود لله شكرا على توفيقهم في هذه المباراة التي لم يتوقع أحد أن تكون هذه نتيجتها.
وفاز منتخبنا فوزاً تاريخياً على  نظيره الأرجنتين في أكبر مفاجآت المونديال بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

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وحول الأخضر تأخره بهدف في الشوط الأول الى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثانى حيث سجل النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء ثم أدرك صالح الشهري، التعادل بالدقيقة 48 وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 53 من الشوط الثانى.

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