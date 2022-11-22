تعاون بين المملكة وأمريكا ضد الطائرات المسيرة

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أكد الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، التزام بلاده، بتعميق التعاون والتنسيق بين القيادة المركزية الأمريكية وجميع شركائها في المنطقة لمكافحة التهديد الحوثي الإيراني المشترك لمهاجمة المملكة بالطائرات المسيّرة دون طيار.

مكافحة التهريب ودعم الحوثيين

وقال كوريلا: “سنواصل عمليات مكافحة التهريب مع القوات البحرية الملكية السعودية لوقف شحن الذخائر التقليدية المتطورة عن طريق البحر لدعم عمليات الحوثيين، ونجحنا أخيراً في منع دخول المواد المتفجرة إلى المنطقة من إيران”.

وشدد على ما اعتبره حتمية التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن، لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، حسب “الشرق الأوسط”.

اعتراض سفينة من إيران

وأشار قائد القيادة المركزية الأمريكية، إلى اعتراض مركب شراعي عديم الجنسية، في خليج عمان، مصدره إيرا، في الثامن من نوفمبر الجاري، لتهريب كمية هائلة من المواد المتفجرة إلى اليمن، بما في ذلك 360 ألف رطل من سماد (اليوريا) الذي يستخدم في المتفجرات، و(كلورات الأمونيوم) الذي يستخدم وقوداً للصواريخ الباليستية.

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المملكة أكثر الشركاء موثوقية

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية: تعتبر القوات المسلحة السعودية من بين أكثر شركاء القيادة المركزية موثوقية وقدرة، موضحا مدى استراتيجية التعاون العسكري السعودي الأمريكي، وتابع: “إن تعاوننا العسكري أمر بالغ الأهمية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.. هذا تعاون استراتيجي يخدم كل الأمم والشرق الأوسط بأسره”.