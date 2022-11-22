وظائف شاغرة بشركة إدارة خدمات البيئة العالمية بعدة تخصصات

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أعلنت شركة إدارة خدمات البيئة العالمية “GEMS” – مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في عدة مدن؛ واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: