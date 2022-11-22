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وظائف شاغرة بشركة إدارة خدمات البيئة العالمية بعدة تخصصات

وظائف شاغرة بشركة إدارة خدمات البيئة العالمية بعدة تخصصات

وظائف شاغرة بشركة إدارة خدمات البيئة العالمية بعدة تخصصات
٠٦:١٠:٥٩ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة إدارة خدمات البيئة العالمية “GEMS” – مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في عدة مدن؛ واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير الرئيسي للحساب:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الخبرة في الهندسة الكيميائية المفضلة.
  • خبرة 2+ سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة
  • الطلاقة في مجموعة Microsoft Office (Outlook و Excel و Word و PowerPoint وما إلى ذلك)
  • مهارات اتصال ممتازة الكتابية والشفوية
  • مهارات تفاوض ممتازة

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أخصائي تسويق:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في التسويق أو ما يعادلها
  • خبرة لا تقل عن سنتين في وظيفة ذات صلة.
  • مهارات اتصال قوية
  • ادارة مشروع
  • مهارات عرض جيدة
  • انشاء محتوى.
  • تحليل البيانات.

محاسب أول / حسابات القبض.

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو أي مجال ذي صلة.
  • حبرة 6+ سنوات من الخبرة في مجال التحصيل والائتمان (يفضل شركات التصنيع).
  • مهارات جداول البيانات المتقدمة ومعرفة عملية ببرنامج Microsoft Excel
  • تعتبر الخبرة القوية في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 أحد الأصول (مفضل للغاية).
  • يفضل استخدام SAP أو D365 Experience.
  • مهارات عالية وكفاءة في التحقق من البيانات المالية أو المعاملات.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة ان التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 22 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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