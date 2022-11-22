وظائف شاغرة بشركة إدارة خدمات البيئة العالمية بعدة تخصصات
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أعلنت شركة إدارة خدمات البيئة العالمية “GEMS” – مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في عدة مدن؛ واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مدير الرئيسي للحساب:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الخبرة في الهندسة الكيميائية المفضلة.
- خبرة 2+ سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة
- الطلاقة في مجموعة Microsoft Office (Outlook و Excel و Word و PowerPoint وما إلى ذلك)
- مهارات اتصال ممتازة الكتابية والشفوية
- مهارات تفاوض ممتازة
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أخصائي تسويق:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في التسويق أو ما يعادلها
- خبرة لا تقل عن سنتين في وظيفة ذات صلة.
- مهارات اتصال قوية
- ادارة مشروع
- مهارات عرض جيدة
- انشاء محتوى.
- تحليل البيانات.
محاسب أول / حسابات القبض.
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو أي مجال ذي صلة.
- حبرة 6+ سنوات من الخبرة في مجال التحصيل والائتمان (يفضل شركات التصنيع).
- مهارات جداول البيانات المتقدمة ومعرفة عملية ببرنامج Microsoft Excel
- تعتبر الخبرة القوية في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 أحد الأصول (مفضل للغاية).
- يفضل استخدام SAP أو D365 Experience.
- مهارات عالية وكفاءة في التحقق من البيانات المالية أو المعاملات.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة ان التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 22 نوفمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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