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«منتخب الساجدين».. شاهد كيف احتفل لاعبو المنتخب بفوزهم على الأرجنتين
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«منتخب الساجدين».. شاهد كيف احتفل لاعبو المنتخب بفوزهم على الأرجنتين

«منتخب الساجدين».. شاهد كيف احتفل لاعبو المنتخب بفوزهم على الأرجنتين

«منتخب الساجدين».. شاهد كيف احتفل لاعبو المنتخب بفوزهم على الأرجنتين
٠٥:٤٠:٢٤ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أدى المنتخب الوطني لكرة القدم، سجدة شكر جماعية على أرضية الملعب عقب فوزهم التاريخي على منتخب الأرجنتين ضمن منافسات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

وفي لافتة إيمانية تنم عن تمسك اللاعبين بقيمهم الدينية، قام الجميع بشكل تلقائي بالسجود لله شكرا على توفيقهم في هذه المباراة التي لم يتوقع أحد أن تكون هذه نتيجتها.


وفاز المنتخب الوطني فوزاً تاريخياً على  نظيره الأرجنتين في أكبر مفاجآت المونديال بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

وحول الأخضر تأخره بهدف في الشوط الأول الى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثانى حيث سجل النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء ثم أدرك صالح الشهري، التعادل بالدقيقة 48 وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 53 من الشوط الثانى.

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