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شاهد.. أمطار غزيرة شرق مركز دوقة بمكة المكرمة

شاهد.. أمطار غزيرة شرق مركز دوقة بمكة المكرمة

شاهد.. أمطار غزيرة شرق مركز دوقة بمكة المكرمة
٠٦:٠٠:٤٦ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على قرية البضعة شرق مركز دوقة، مساء اليوم الثلاثاء.

وأظهر أمطار الخير تنهمر على قرية البضعة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة وكذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-30كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط بسرعة 15-30كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف , وحالة البحر خفيف إلى متوسط مائج .

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الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة قربة البضعة مركز دوقة مكة مكة المكرمة

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