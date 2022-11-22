الداخلية تعلن تنفيذ حكم الشرع في فهد الدوسري ومقبل آل الجرو بالمنطقة الشرقية

تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانيين في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )).

بفضل من الله تعالى تم القبض على كل من / 1- فهد بن هندي بن ظافر الدوسري 2 – مقبل بن مبارك بن مشل آل الجرو – سعوديا الجنسية – عند قيام الأول بتلقي أقراص الإمفيتامين المحظورة، وقيام الثاني بالشروع في تلقي أقراص من النوع ذاته، ومشاركتهما في الاتجار بالمخدرات وترويجها، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الإتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يتضمن ثبوت إدانتهما بذلك والحكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق الجانيين (فهد بن هندي بن ظافر الدوسري، ومقبل بن مبارك بن مشل آل الجرو) أمس الاثنين الموافق 27 / 4 / 1444هـ في المنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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