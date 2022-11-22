ارتفاع عدد ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 268 قتيلاً.. و151 في عداد المفقودين

تواصل – وكالات:

ارتفع إلى 268 قتيلاً ومئات الجرحى، عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية، وفق آخر حصيلة الثلاثاء، بينما تكثف قوات الإنقاذ جهودها للعثور على ناجين تحت الأنقاض.

الزلزال الذي بلغت قوته 5.6 درجات ضرب، الاثنين، إقليم جاوا الغربي، الأكثر اكتظاظًا بالسكان في هذا الأرخبيل الواقع جنوب شرق آسيا، وتم تحديد مركزه بالقرب من منطقة سيانجور.

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جهود البحث عن الضحايا

وقال رئيس الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث، سوهاريانتو، إن “أولويتنا تكمن في البحث عن الضحايا وإجلائهم”، مشيرًا إلى وجود 151 شخصًا في عداد المفقودين.

وتعد هذه الحصيلة هي الأكبر لزلزال في إندونيسيا منذ عام 2018. وقضى الضحايا في انهيار المباني وفي انزلاقات التربة التي سببتها الهزات الأرضية.

ووعد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بمنح تعويضات خلال زيارته للمكان، طالباً من فرق الإنقاذ “تعبئة عناصرها” للسماح باجلاء الضحايا في المقام الأول.

وأظهرت صور التقطتها مسيرات مدى الضرر الناجم عن الزلزال، مع جرافات تحاول شق طريق بعد انهيار رقعة كاملة من تلة ترابية.

ويشق رجال الإنقاذ طريقهم عبر الأنقاض والأشجار المتساقطة للوصول إلى المناطق التي من المرجح وجود سكان عالقين فيها، على ما نقلت وكالة “فرانس برس” عن ديماس ريفيانسياه، وهو منقذ يبلغ 34 عامًا ويعمل إلى جانب عشرات الأشخاص.

وأوضح: “لم أنم على الإطلاق منذ يوم أمس (الاثنين) لكن علي الاستمرار لأن هناك ضحايا لم يتم العثور عليهم”.

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طلاب مدرسة داخلية إسلامية بين الضحايا

ومن بين الضحايا طلاب مدرسة داخلية إسلامية أو سكان لقوا حتفهم في منازلهم جراء سقوط سقف أو جدران.

وقال ابريزال موليادي (14 عامًا) لوكالة “فرانس برس”، إن “الغرفة انهارت وطُمرت ساقاي تحت الانقاض. كل شيء حدث بسرعة”، بعد أن انتشله ووضعه في مكان آمن أحد أصدقائه الذي لقي حتفه في وقت لاحق.

وتزداد عمليات البحث صعوبة بسبب انسداد الطرقات وانقطاع التيار الكهربائي في هذه المنطقة الريفية التي بنيت منازلها من الخشب والخرسانة.

وتضرر أكثر من ألفَي منزل ونُقل حوالى 13 ألف شخص إلى مراكز الإجلاء، على ما أعلن حاكم إقليم جاوا الغربية رضوان كميل.

وعالج أطباء مصابين في الهواء الطلق بعد الزلزال الذي شعر به سكان في أماكن بعيدة مثل العاصمة جاكرتا.

وقالت مصلحة الأرصاد الجوية الاندونيسية إنها سجّلت 62 هزة ارتدادية في سيانجور بعد الزلزال راوحت قوتها بين 1,8 و4 درجات.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الوطنية، فإن طبيعة تضاريس المنطقة والرواسب البركانية القابلة للتفتت “زادت من حدة الصدمات” الزلزالية الناجمة عن تصدع نشط.

وتشهد إندونيسيا بانتظام زلازل أو انفجارات بركانية، بسبب موقعها على “حزام النار” في المحيط الهادئ حيث تلتقي الصفائح التكتونية.

في العام 2018، تعرضت جزيرة لومبوك وجزيرة سومباوا المجاورة لزلزال عنيف أدى إلى مقتل أكثر من 550 شخصًا.

في العام نفسه، تسبب زلزال آخر قوته 7,5 درجات بتسونامي ضرب بالو في جزيرة سولاويزي، ما أسفر عن مقتل أو فقدان نحو 4300 شخص.