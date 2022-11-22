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عناصر «الباسيج» بالزي المدني يهاجمون طلابًا محتجين بجامعات طهران
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عناصر «الباسيج» بالزي المدني يهاجمون طلابًا محتجين بجامعات طهران

عناصر «الباسيج» بالزي المدني يهاجمون طلابًا محتجين بجامعات طهران

عناصر «الباسيج» بالزي المدني يهاجمون طلابًا محتجين بجامعات طهران
٠٤:٥٥:٠٧ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن عناصر الباسيج وقوات أمنية هاجموا بالزي المدني، الطلاب المحتجين في جامعة شريف بالعاصمة طهران.

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد استمرت الاحتجاجات الطلابية والاعتصامات والتجمعات، اليوم الثلاثاء، فيما أعلن الطلاب في عشرات الجامعات في البلاد تضامنهم مع انتفاضة المواطنين في كردستان.

طلاب الجامعات يقاطعون الفصول الدراسية

كما قاطع عدد من طلاب الجامعات، حضور الفصول الدراسية، وتجمعوا متظاهرين احتجاجًا على اعتقال وتهديد ووقف ومنع الطلاب من دخول الجامعة.

يأتي هذا بالتزامن مع دعوة جامعة كردستان لاعتصام على مستوى البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء في جامعات البلاد.

البرلمان يضع خطة لتغريم الطلاب المحتجين

فيما أفادت وكالة أنباء فارس، التابعة للحرس الثوري، أن مجموعة من أعضاء البرلمان صاغوا خطة، في حال الموافقة عليها، سيتم تغريم الطلاب المحتجين ومنعهم من مغادرة البلاد لمدة 10 سنوات.

قتلى الاحتجاجات أكثر من 300 شخص

وكشفت منظمة الأمم المتحدة اليوم، أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران يُقدر بأكثر من 300 من بينهم 40 طفلًا.

فيما أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران، أن 378 شخصا قتلوا، بينهم 47 طفلا، في الاحتجاجات المستمرة في إيران منذ أكثر من شهرين، بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني.

إضراب عام لأصحاب المتاجر

يأتي هذا في الوقت الذي تصاعدت فيه  حدة الاحتجاجات، دخل أصحاب المتاجر في إضراب عام وسط تظاهرات في مختلف المدن الإيرانية، حيث أضرب أصحاب المتاجر في مدينة سقز عن العمل، وذلك بالتزامن مع بدء عمال شركة «بهمن موتور» الإيرانية إضرابًا عن العمل منذ صباح اليوم، تضامنًا مع المحتجين وتلبية لدعوة الإضرابات العامة.

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الكلمات الدلالية:
احتجاجات إيران الباسيج الحرس الثوري طلاب الجامعات طهران

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