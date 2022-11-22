دراسة حديثة تكشف عن مفاجأة بشأن السبب الثاني للوفيات في العالم

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كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة “لانسيت” عن 30 نوعًا من البكتيريا هي الأكثر تسببًا للأمراض، والتي تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات، بحسب “الفرنسية”.

وأكد معدو التقرير أن “الوفيات المرتبطة بأنواع البكتيريا المدروسة تشكل السبب الرئيس الثاني للوفاة في مختلف أنحاء العالم” بعد أمراض القلب التاجية التي تشمل النوبات القلبية تحديدًا.

ومن بين 7.7 مليون حالة وفاة مرتبطة بأمراض ناجمة عن الإصابة ببكتيريا، يمكن أن تُعزى وفاة واحدة من أصل كل ثماني حالات وفاة إلى هذا السبب، مع أنّ هذه الأرقام تعود إلى عام 2019 أي قبل انتشار جائحة كوفيد-19.

30 نوعًا من البكتيريا المدروسة

ومن بين ثلاثين نوعاً من البكتيريا المدروسة، تعتبر خمسة منها مسؤولة عن أكثر من نصف الوفيات، وهي المكورة العنقودية الذهبية، والإشريكية القولونية، والمكورة الرئوية، والكلبسيلية الرئوية، والزائفة الزنجارية.

وأشارت الدراسة إلى أنّ المكورة العنقودية الذهبية هي “السبب البكتيري الرئيسي للوفاة في 135 بلداً”، مضيفة: عدوى المكورة الرئوية الفيروس هي الأكثر فتكاً لدى الأطفال ما دون الخامسة.

ولفتت نتائج الدراسة للباحثين إلى أي مدى تشكل الأمراض الناجمة عن الإصابة ببكتيريا “أولوية ملحة” في مجال الصحة العامة.

ودعا الباحثون إلى العمل على الوقاية من الإصابة بالعدوى، واستخدام المضادات الحيوية بصورة أفضل لتجنّب ظواهر المقاومة تحديداً، بالإضافة إلى اللجوء للتطعيم بشكل أفضل.

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