«منظمة دولية» تتوقع تراجع النمو العالمي 3.1% وتكشف الأسباب

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أعلنت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عن توقعها يتراجع النمو العالمي من 3.1 في المئة هذا العام إلى 2.2 في المئة العام المقبل، قبل أن ينتعش قليلاً إلى 2.7 في المئة عام 2024.

وفي ظل تداعيات الأزمة في أوكرانيا، “تراجع زخم النمو بينما التضخم ثابت في وقت تراجعت الثقة وازدادت الضبابية”، بحسب توقعات المنظمة الأخيرة.

الاقتصاد العالمي يواجه أكبر أزمة طاقة منذ السبعينيات

من جهته، قال كبير خبراء الاقتصاد لدى المنظمة ألفارو سانتوس بيرييرا إن الاقتصاد العالمي “يرزح تحت وطأة أكبر أزمة طاقة منذ سبعينيات القرن الماضي”.

وأكد “سانتوس” أن صدمة الطاقة تتسبب بارتفاع التضخم “إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود” وتؤثر على النمو الاقتصادي حول العالم.

في الوقت نفسه، توقعت منظمة التعاون والتنمية ومقرها باريس بأن يصل التضخم إلى ثمانية في المئة في الفصل الرابع من هذا العام في دول مجموعة العشرين، ليتراجع إلى 5.5 في المئة في 2023 و2024.

من جهته، أضاف سانتوس بيرييرا أن السيناريو الرئيس لدينا ليس ركودًا عالميًا بل تباطؤا كبيرا في النمو بالنسبة لاقتصاد العالم في 2023، إضافة إلى تضخم مرتفع، وإن كان يتراجع، في العديد من الدول.

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