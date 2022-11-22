تويوتا تزيح الستار عن سيارتها العملاقة «Innova» ذات المواصفات الفائقة (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أزاحت شركة تويوتا الستار عن سيارة Innova الجديدة التي صممتها لتكون رباعية دفع عائلية كبيرة ومتطورة في الوقت نفسه.

وتم إدخال بعض التعديلات الخارجية على السيارة مقارنة بسيارات Innova السابقة، إذ زودت بمصابيح أحدث تعمل بتقنيات LED، وأدخلت بعض الإضافات على أشكال ممتصات الصدمات والفتحات الهوائية في هيكلها.

حصلت المركبة على 3 صفوف من المقاعد، وجهزت بأنظمة تكييف ممتازة تضمن توزيعًا ممتازًا للهواء داخل القمرة، وجاء هيكلها بطول 4 أمتار و75 سنتيمترًا، عرضه 185 سم، ارتفاعه 179 سم، كما حصلت على مسافة خلوص أرضي تعادل 185 ملم، وعلى عجلات عريضة تبدأ مقاساتها من 18 إنشًا.

إدخال أنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد

كما تم إدخال أنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، وعلى وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام Toyota Safety Sense 3.0 الذي يتضمن نظام تثبيت السرعة التكيفي والفرملة التلقائية وأنظمة الحفاظ على المسار.

ومن المقرر طرح نسخ جديدة من السيارة بمحركات توربينية 2.0 ليتر وعزم 174 حصانًا، ونسخ بمحركات هجينة اقتصادية توفر عزما يعادل 185 حصانًا، وستبدأ أسعار هذه المركبات من 26 ألف دولار تقريبًا.

وبالنسبة لواجهة القيادة، فقد تم تصميمها بشاشة لمسية للتحكم بأنظمة المولتيميديا، وحصل ركاب الصف الثاني من المقاعد على شاشتين لمسيتين بمقاس 10 بواصات لكل واحدة، كما زودت السيارة بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

اقرأ أيضًا:

لملاك مركبات «تويوتا».. الشركة تمنح ميزة حصرية لموديلات 2018 وما بعدها