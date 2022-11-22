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ارتفاع جديد في أسعار النفط.. وبرنت يسجل 88 دولارًا للبرميل

ارتفاع جديد في أسعار النفط.. وبرنت يسجل 88 دولارًا للبرميل

ارتفاع جديد في أسعار النفط.. وبرنت يسجل 88 دولارًا للبرميل
٠٤:٣٩:٠٦ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

سجل سعر نفط خام القياس العالمي “برنت” اليوم ارتفاعًا للتعاملات الآجلة بنسبة 1.04%؜، وتداول برميل برنت عند 88.52 دولارًا أمريكيًا لعقود شهر ديسمبر المقبل، فيما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI بنسبة 1.14%؜ إلى 81.11 دولارًا للبرميل.

والأسبوع الماضي وبالتحديد يوم الأربعاء، انخفضت أسعار النفط في بداية تعاملات سوق النفط العالمي، على الرغم من صعوده عند التسوية أمس بفعل توقف خط الأنابيب دروجبا، وقد استقرت قيمة العقود المؤجلة تسليم يناير للنفط برنت الآن أدنى مستوى 94 دولاراً للبرميل.

وسجلت أسعار النفط برنت  – حسب ما ذكره موقع sa.investing، تسليم يناير 2023 هبوطًا بمقدار 0.54 نقطة ومعدل تغير قدره 0.59% في الاتجاه السالب ليتم التداول عند 93.31 دولار للبرميل الواحد مقارنة بسعر الإغلاق في الجلسة السابقة والبالغ 93.86 دولار للبرميل.

توقعات بوصول برنت عند أعلى مستوى له اليوم

ومن المتوقع أن يصل سعر النفط برنت اليوم إلى أعلى مستوى له عند 95.77 دولار للبرميل، فيما يصل إلى أدنى مستوى له عند 91.53 دولار للبرميل.

في السياق ذاته، انخفضت قيمة العقود الآجلة تسليم ديسمبر للنفط الخام، بمقدار 0.67 نقطة، ونسبة تغير 0.77% في الاتجاه السالب، ليتم التداول عند 86.25 دولار للبرميل في هذه اللحظة، مقارنة بالسعر عند إغلاق الجلسة السابقة والبالغ 86.92 دولار للبرميل، فيما كان الافتتاح عند 87.17 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يصل سعر النفط الخام اليوم إلى أعلى مستوى له عند 87.48 دولار للبرميل، بينما يصل إلى أدنى مستوى له عند 86.12 دولار للبرميل.

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