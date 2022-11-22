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قصف بالمسيرات المفخخة والصواريخ على مناطق المعارضة الإيرانية جنوب أربيل

قصف بالمسيرات المفخخة والصواريخ على مناطق المعارضة الإيرانية جنوب أربيل

قصف بالمسيرات المفخخة والصواريخ على مناطق المعارضة الإيرانية جنوب أربيل
٠٤:٢٧:٣٧ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شن الحرس الثوري الإيراني اليوم، قصفًا جديدًا باستخدام الصواريخ والمسيرات المفخخة، على مناطق المعارضة الإيرانية جنوب أربيل بإقليم كردستان.

وحسب «السومرية»، فإن قصفًا ايرانيًا جديدًا استهدف مقرات تابعة للحزب الكردستاني الإيراني بالقرب من أربيل.

أمريكا تطالب بضرورة توقف الهجمات الإيرانية

ويوم أمس، أعلنت السفارة الأمريكية في العراق أن الليلة الماضية شهدت انتهاكًا إيرانيًا أخر للسيادة العراقية، مطالبة بضرورة توقف الهجمات الإيرانية غير المسؤولة على إقليم كردستان في شمال البلاد.

الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني

وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني استهدف مقرين له قرب أربيل في إقليم كردستان العراق.

مقتل شخص وإصابة 10 أشخاص آخرين

والأسبوع الماضي شن الحرس الثوري الإيراني، قصفا مدفعيا على مقرات الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في محافظة أربيل العراقية، حيث أسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 أشخاص آخرين.

اقرأ أيضًا:

المملكة تدين هجمات إيرانية بكردستان العراق

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي استهدفت بلدة كويسنجق شرق أربيل في إقليم كردستان العراق، مؤكدة رفض المملكة التام لجميع الاعتداءات التي تهدد سيادة وأمن واستقرار العراق، معبرة عن خالص تعازي المملكة ومواساتها لحكومة وشعب العراق الشقيق، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

الكلمات الدلالية:
أربيل إيران الحرس الثوري العراق قصف بالمسيرات المفخخة كردستان

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