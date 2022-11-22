«الأمن البيئي» يضبط 6 مخالفين لأنظمة الرعي في محميتين ملكيتين

تواصل – واس:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مخالفين لنظام البيئة، (5) مواطنين، ومقيم من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (87) متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية.

وأوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

غرامة مخالفة رعي الإبل

وأضاف أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

18 مخالفًا لنظام البيئة

والجمعة، ضبطت دوريات الأمن 18 مخالفًا لنظام البيئة في 6 مناطق.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنها ضبطت 18 مخالفًا لنظام البيئة في مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم وتبوك وجازان ونجران، وهم، 16 مواطنًا ومقيمان من الجنسيتين البنجلاديشية والمصرية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 16 مركبة.

وأكدت أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.