المستشار الألماني: نتوقع أن الوضع في أوكرانيا سيتصاعد أكثر

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قال المستشار الألمانى أولاف شولتس، إنه يتوقع أن الوضع في أوكرانيا سيتصاعد أكثر خلال الأيام والشهور المقبلة.

مناقشة خيارات لتقديم المزيد من الدعم

وكان شولتس، بحث مع الرئيس الأوكراني هاتفيًا الوضع العسكرى والسياسى والإنساني في أوكرانيا بالإضافة إلى مناقشة خيارات لتقديم المزيد من الدعم، بما فى ذلك إعادة الإعمار.

وأكد خلال الاتصال، أن بلاده لن تتوقف عن تقديم دعم سياسى ومالى وإنسانى ملموس لأوكرانيا، والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، بما في ذلك إمدادات الأسلحة.

ألمانيا تدين القصف المستهدف للبنية التحتية المدنية

وأدان المستشار الألماني استمرار القصف المستهدف للبنية التحتية المدنية فى أوكرانيا من قبل القوات المسلحة الروسية.

ودعا المستشار الألماني والرئيس الأوكراني إلى عدم تعريض تنفيذ اتفاق الحبوب وتمديده تحت رعاية الأمم المتحدة للخطر من أجل عدم زيادة العبء على الوضع الغذائي العالمي، كما اتفقا على مواصلة التبادل الوثيق والبناء بينهما والبقاء على اتصال وثيق.

تسارع معدل نمو أسعار الغاز المتداولة في أوروبا

يأتي هذا في ظل تسارع معدل نمو أسعار الغاز المتداولة في أوروبا، بعد إعلان شركة «غازبروم» الروسية عن خفض محتمل للإمدادات عبر أوكرانيا بشكل حاد، بمقدار 4%، أعلى من 1280 دولار.

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