برنامج كفالة تمويل المنشآت يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

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أعلن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، للعمل بعدة تخصصات، بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير إدارة المطالبات والتحصيل

المؤهلات والخبرات

درجة البكالوريوس أو الماجستير في القانون أو أي تخصص ذي صلة.

خبرة لا تقل عن 8-11 سنة.

المهام

يشرف على دراسات المطالبات ويقدم توصيات بشأن طلبات التصفية لإرسالها إلى لجنة الائتمان للموافقة عليها ثم إلى الإدارة المالية لصرف المبالغ المطلوبة.

الإشراف على أنشطة الدعاوى والإجراءات القانونية ومتابعتها مع المحاكم ذات الصلة.

يشرف ويراقب أقسام المطالبات والتحصيل والأنشطة ويقدم التوجيه اللازم.

إعداد الآراء القانونية والتشغيلية بشأن المطالبات وأقسام التحصيل ، والأنشطة وفقًا للقوانين ذات الصلة.

يطور وينفذ سياسة المطالبات والتحصيل للبرنامج ويراجعها ويحدّثها باستمرار.

يشرف على أنشطة التحصيل فيما يتعلق باتفاقيات إعادة جدولة الأقساط.

يعد ويشارك تقريرًا عن الأسباب الكامنة وراء تقصير العميل ويقدم توصيات في هذا الصدد ويتخذ جميع التدابير الممكنة لتشجيع دفع الأقساط في الوقت المناسب.

يشرف ويتابع أنشطة التحصيل مع شركات التحصيل المتعاقد معها (وكالات التحصيل الخارجية) ويضمن سلامة العمليات بشكل دوري.

رفع تقارير دورية إلى الإدارة العليا عن أنشطة إدارة المطالبات والتحصيل بالتنسيق مع الإدارة القانونية.

عن برنامج كفالة

تأسس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بموجب قرار معالي وزير المالية رقم (1166) بتاريخ 04/05/1425هـ .

بهدف التغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصادياً والتي لا تملك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل، ويهدف البرناِمج إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل الاسلامي اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها، وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى جذب شريحة جديدة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

طريقة التقديم

أوضح برنامج كفالة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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