حوض الملك فهد لإصلاح السفن بميناء الملك عبدالعزيز يستقبل أكبر سفينة في تاريخه

تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» اليوم، عن استقبال حوض الملك فهد لإصلاح السفن بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ السفينة «MSC ALIZEE III» التي تعد الأكبر حجمًا منذ إنشائه، وذلك لمباشرة أعمال الإصلاح والصيانة الفنية اللازمة.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار ما يتمتع به ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من قدرات تشغيلية عالية، وما يشهده من عمليات تحديث متكاملة ترتكز على ما أطلقته «موانئ» من مبادرات نهدف إلى:

1 – الوصول بمنظومة الموانئ إلى أفضل الممارسات الدولية.

2 – تعزز مستوى معداتها وآليات تشغيلها، وترفع كفاءتها التنظيمية والإنتاجية باستخدام التقنية الحديثة امتدادًا لمبادرة الموانئ الذكية.

3 – تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات.

السفينة ظهرت بطول 208.3 أمتار وعرض 30 مترًا

وأشارت إلى أن السفينة ظهرت بطول 208,3 أمتار وعرض 30 مترًا، فيما يبلغ عمق الغاطس 7,4 مترات، حيث خضعت للصيانة على مرحلتين؛ أولهما على رصيف الحوض بهدف صيانة العنابر والمولدات والأوناش والأجهزة الملاحية.

الحوض قادر على أعمال الصيانة بكفاءة عالية

وأكدت أن المرحلة الثانية تشهد دخول السفينة إلى الحوض «دمام 1» لتغيير نحو 100 طن من ألواح الحديد على جانبيها وطلاء السفينة بالكامل تحت إشراف ومتابعة مستمرة من إدارة الميناء، مما يؤكد ثقة الشركات المالكة والوكلاء الملاحيين بقدرة الحوض على أعمال الصيانة بكفاءة وتنافسية عالية.

فيما استقبل حوض الملك فهد لإصلاح السفن في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام الذي تم إنشاؤه عام 1982م؛ في شهر نوفمبر لعام 2021 السفينة الضخمة «أفريكان جاكانا» البالغ طولها 200م ووزنها 17,000 طن، وخضوعها لعمليات الإصلاح والصيانة؛ مما يعكس كفاءته في صيانة السفن وجاهزيته المتكاملة وفق أحدث المواصفات العالمية.