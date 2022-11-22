استعدادًا لموسم الأمطار.. أجهزة رصد وصافرات إنذار لتهيئة السدود

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في إطار العمل على تهيئة الأودية والسدود وتنظيف مجاري الأودية من الطمي والأتربة والمخلفات، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الاستنفار بين آلياتها ومواردها البشرية لتطبيق خططها الموسمية عند هطول الأمطار.

وبدأت الوزارة أعمال الصيانة الدورية لأبواب السدود والمحابس وصافرات الإنذار، وتقوم بإدخال مناسيب المياه لجميع السدود يوميًا من خلال نظام نشرة الأمطار والسدود في موقع الوزارة.

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إخلاء مجاري الأودية من التعديات

وتعمل الخطة على التنسيق مع اللجان الفورية برئاسة إمارات المناطق لتحرير مجاري الأودية من التعديات، أو أي عوائق تعيق جريان السيول في الأودية، وفقًا لصحيفة “الوطن”.

كما تتضمن الخطة، المتابعة اليومية المستمرة للتقارير للحالة المناخية والتحذيرات والتنبيهات، بحدوث أمطار غزيرة، والتي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد مع التنسيق المستمر مع الدفاع المدني وإمارات المناطق، لتحذير المواطنين من التواجد قرب الأودية لإمكانية فتح بوابات السدود في أي وقت، والتأكيد على الجاهزية التامة للطاقم الفني وفرق التشغيل لمقاول التشغيل والصيانة، وتواجدهم الفعلي في موقع السد.

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إزالة الطمي وصيانة بوابات السدود والمحابس

وفي المدينة المنورة، عمل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة على إزالة الطمي وصيانة بوابات السدود والمحابس وصافرات الإنذار لـ 40 سدا في منطقة المدينة، بسعة تصل إلى أكثر من 117 مليون متر مكعب.

ويجري الفرع التأكد من جاهزية التشغيل لكل من البوابات ومحابس التصريف، وإزالة جميع المعوقات التي تعيق عملها، والتأكد من خلو أحواض التهدئة والربراب أسفل المفيض، وقنوات التصريف من أي عوائق أو رسوبيات أو مخلفات قد تعيق تصريف المياه من السد وبطول مجرى الوادي، كذلك التأكد من سلامة جميع الأجهزة التحذيرية من صافرات إنذارن وعددها تسع صافرات، والتي تعمل بنظام sensor أو أجهزة الرصد التي يتم تركيبها على بعض السدود، أو قياس أي تغييرات فيزيائية أو إنشائية على السد، والتأكد من عمل أنابيب التصريف وآبار تخفيف الضغوط على أساسات السدود.