الرابط والشروط.. «سُبل» تُعلن عن توفر وظائف إدارية شاغرة

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أعلن مؤسسة البريد السعودي «سبل»، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في مختلف التخصصات، وذلك وفقًا للمسميات والشروط الموضحة أدناه:

* المسميات الوظيفية

1 – محلل استمرارية الأعمال

* المؤهلات والخبرة:

– بكالوريوس في مجال ذي صلة، بدون خبرة.

2 – محلل ERM

* المؤهلات والخبرة:

– بكالوريوس في مجال ذي صلة، بدون خبرة.

3 – مدير التميز في تجربة العملاء

* المؤهلات والخبرة:

– بكالوريوس في مجال ذي صلة، بدون خبرة.

4 – مدير عقود

المؤهلات والخبرة:

بكالوريوس في مجال ذي صلة، بدون خبرة.

* نبذة عن «سبل»

مؤسسة حكومية من قطاعات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تأسست في عام 1926م، نقدم خدمات لوجستية بريدية متنوعة نعتمد على خطة طموحة ترتكز على بناء منظومة من الشبكات المتعددة، وتأسيس منظومة العناوين الوطنية الموحدة مع تقديم حزمة من الخدمات البریدیة غبر التقليدية بما يمكن من تقديم الخدمات اللوجستية.

* التقديم

– للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:

– رابط التقديم (اضغط هنا)