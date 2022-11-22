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شاهد.. مواطن ينسى حقيبته على كورنيش الدوحة.. ويعود بعد 3 ساعات ليجد “مفاجأة”
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شاهد.. مواطن ينسى حقيبته على كورنيش الدوحة.. ويعود بعد 3 ساعات ليجد “مفاجأة”

شاهد.. مواطن ينسى حقيبته على كورنيش الدوحة.. ويعود بعد 3 ساعات ليجد “مفاجأة”

شاهد.. مواطن ينسى حقيبته على كورنيش الدوحة.. ويعود بعد 3 ساعات ليجد “مفاجأة”
٠٢:٣٣:٢٨ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو ممازحة عدد من القطريين لشاب سعودي نسي حقيبته على كورنيش الدوحة وعاد بعد 3 ساعات ليجدها في مكانها.

وخلال الفيديو، جاء الشاب السعودي ليتفاجأ بالقطريين في المكان وأحدهم يقول له إنه تم استدعاء الأمن بخصوص حقيبته.

الرجل القطري: كنت سأذهب إلى البيت السعودي وأنادي عليك في الميكروفون

وأضاف الرجل القطري: “كنت سأذهب إلى البيت السعودي وأنادي بالميكروفون عليك”، فرد عليه الشاب السعودي موجهًا له الشكر والتحية على هذا الموقف.

وعاد الشاب السعودي مسرورًا بعد عودة حقيبته إليه، غير أن الرجل القطري مازحه قائلاً: “هل كان بها فلوس” فيرد عليه “لا” ليعم الضحك المكان ويتفاعل جميع الحاضرين مع الموقف.

وأشاد الشاب السعودي بالشعب القطري الذي يحافظ على الأمانة ولا تضيع عنده، وتبادل جميع الحضور الكلمات الراقية بسبب هذا الموقف نادر الحدوث.

وتستضيف قطر حاليًا مونديال كأس العالم والذي يشارك فيه المنتخب الوطني، ويلعب في الوقت الحالي مباراة ضد الأرجنتين بحضور عشرات الآلاف من المشجعين.

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الكلمات الدلالية:
سعودي شاب قطر مونديال مونديال قطر

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