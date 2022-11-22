«الأمم المتحدة» تُقدّر عدد قتلى الاحتجاجات في إيران بأكثر من 300 شخص

تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة الأمم المتحدة، اليوم، أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران يُقدر بأكثر من 300 من بينهم 40 طفلًا.

فيما أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران، أن 378 شخصًا قتلوا، بينهم 47 طفلاً، في الاحتجاجات المستمرة في إيران منذ أكثر من شهرين، بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني.

وأشارت المنظمة، التي مقرها في أوسلو، إلى أن القتلى المذكورين قضوا في 22 محافظة من أصل 31، من بينهم 123 في سيستان بلوشستان و32 في محافظة كردستان، مسقط رأس أميني.

إضراب عام لأصحاب المتاجر

وسط تصاعد حدة الاحتجاجات، دخل أصحاب المتاجر في إضراب عام وسط تظاهرات في مختلف المدن الإيرانية، وحسب «إيران إنترناشيونال» فقد أضرب أصحاب المتاجر في مدينة سقز عن العمل، وذلك بالتزامن مع بدء عمال شركة «بهمن موتور» الإيرانية إضرابًا عن العمل منذ صباح اليوم الثلاثاء تضامنًا مع المحتجين وتلبية لدعوة الإضرابات العامة في إيران.

هجوم عناصر الحرس الثوري الإيراني على المنازل

وأفادت منظمة «هنغاو» الكردية لحقوق الإنسان عن هجوم عناصر الحرس الثوري الإيراني على منازل حي مهر السكنية في مدينة بوكان وإطلاق النار على المنازل.

انقطاع الإنترنت عن العديد من المستخدمين

وأكدت «نت بلوكس»، المنظمة غير الحكومية التي تتابع سرعة الإنترنت في العالم، نشوب خلل في الإنترنت بإيران، لافتة إلى أن إنترنت الهواتف المحمولة قد انقطع عن العديد من المستخدمين.

البرلمان الأوروبي لن يتعامل مع السلطات الإيرانية

فيما كشف رئيس البرلمان الأوروبي أن العالم لا يتجاهل من ينتظرون منه العون في شوارع إيران، مطالبًا النظام الإيراني بالتوقف عن قمع الاحتجاجات، مؤكدًا أن البرلمان الأوربي لن يتعامل مع السلطات الإيرانية حتى إشعار آخر.

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