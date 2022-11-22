اعتقال مشتبه بهم.. 38 قتيلاً في حريق بمصنع كيماويات بوسط الصين

تواصل – وكالات:

لقي ما لا يقل عن 38 شخصًا مصرعهم وأصيب اثنان آخران في حريق اندلع الاثنين في مصنع كيماويات بوسط الصين، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية.

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أربع ساعات لإخماد الحريق

واشتعل الحريق فى مصنع بمنطقة ونفنج، “منطقة التكنولوجيا الفائقة” بمدينة انيانج في مقاطعة خنان الوسطى. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن رجال الإطفاء استغرقوا أربع ساعات لإخماد الحريق.

وأفادت قناة (CCTV) الحكومية بأنه “بعد تلقي الإنذار، أرسلت مفرزة الإنقاذ من الحرائق التابعة للبلدية قوات على الفور إلى مكان الحادث”.

وقالت إن “الأمن العام والاستجابة للطوارئ والإدارة البلدية ووحدات إمداد الطاقة هرعت إلى مكان الحادث في نفس الوقت للقيام بمعالجة حالات الطوارئ وأعمال الإنقاذ”.

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اعتقال عدد من المشتبه بهم

واعتقلت الشرطة عددًا من المشتبه بهم على صلة بالحريق، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.

وتقول الشركة المالكة للمصنع، إنها تاجر جملة في السلع الصناعية و”كيماويات متخصصة”.

والحوادث الصناعية شائعة في الصين، وغالباً ما تنتج عن عدم الالتزام بقواعد السلامة.

في عام 2015، هز انفجاران قويان مدينة تيانجين مما أسفر عن مقتل 173 شخصًا في واحدة من أسوأ الكوارث الصناعية في الصين.

وفي مارس عام 2019، أدى انفجار في مصنع كيماويات بشرق الصين إلى مقتل 78 شخصًا وتدمير منازل.

أسفر انفجار غاز العام الماضي عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 30 في مطعم في شنيانج.

وفي يونيو، قتل شخص وأصيب آخر في انفجار في مصنع للبتروكيماويات في شنغهاي.