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بعد موجة الأسبوعين الماضيين.. تصريف 920 ألف لتر من مياه الأمطار في حائل
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بعد موجة الأسبوعين الماضيين.. تصريف 920 ألف لتر من مياه الأمطار في حائل

بعد موجة الأسبوعين الماضيين.. تصريف 920 ألف لتر من مياه الأمطار في حائل

بعد موجة الأسبوعين الماضيين.. تصريف 920 ألف لتر من مياه الأمطار في حائل
٠١:٥٢:٠٧ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كثفت أمانة منطقة حائل جهودها الميدانية لتصريف مياه الأمطار، وذلك بعد موجة الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي المهندس سعود بن فهد آل علي إن العمليات تمت مباشرتها من قبل الإدارة العامة للنظافة في عدد من مواقع تجمع المياه داخل مياه الأمطار بأكثر من 50 معدة وآلية تنوعت بين كانسات آلية كبيرة وكانسات شوارع داخلية وماكينات سحب مياه.

الفرق الميدانية على أهبة الاستعداد

وأوضح أن الفرق الميدانية التابعة للأمانة على أهبة الاستعداد حيث عملت باحترافية خلال فترة الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخراً، للقيام بدورها في إنهاء إشكاليات تجمع المياه، أو وجود البرك أو أي معوقات مرورية بسبب تزايد المياه في بعض المواقع حيث بلغ عدد اللترات المسحوبة (920.000) لتر.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أمانة حائل السعودية تصريف الأمطار حائل

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