الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. مواطن ينسى حقيبته على كورنيش الدوحة.. ويعود بعد 3 ساعات ليجد “مفاجأة”
اعتقال مشتبه بهم.. 38 قتيلاً في حريق بمصنع كيماويات بوسط الصين
«الأمم المتحدة» تُقدّر عدد قتلى الاحتجاجات في إيران بأكثر من 300 شخص
بعد موجة الأسبوعين الماضيين.. تصريف 920 ألف لتر من مياه الأمطار في حائل
السلطات الإيرانية تُغلق صحيفة بسبب هذا الأمر
في جدة.. إنقاذ مريض توقف قلبه مرتين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

السلطات الإيرانية تُغلق صحيفة بسبب هذا الأمر

السلطات الإيرانية تُغلق صحيفة بسبب هذا الأمر

السلطات الإيرانية تُغلق صحيفة بسبب هذا الأمر
٠١:٣٧:٤٤ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

أغلقت السلطات الإيرانية صحيفة “جيهان سانات” الاقتصادية، في أعقاب توجيهها اتهامات إلى قوات الأمن على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني.

وأفاد موقع “ميزان أونلاين”، التابع للسلطة القضائية الثلاثاء، نقلاً عن بيان صادر عن وزارة الثقافة، أن “صحيفة جيهان سانات (عالم الصناعة) اليوميّة أُغلقت الاثنين؛ بسبب انتهاكها قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي”.

اقرأ أيضًا: 

الآن.. انطلاق مظاهرات ليلية في طهران ومناطق مختلفة من إيران

اتهامات إلى قوات الشرطة والأمن

ولم يوضح الموقع مضمون القرارات، لكنه أشار إلى أن الاغلاق على ارتباط بـ”مقال نشرته الصحيفة السبت ووجه اتهامات إلى قوات الشرطة والأمن”.

وقتل العشرات معظمهم من المتظاهرين وبينهم أيضًا عناصر من قوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات في 16 من سبتمبر، كما أوقف الآلاف بينهم صحفيون خلال المظاهرات.

اقرأ أيضًا: 

احتجاجات إيران تتحول إلى اشتباكات.. وتسريب لمسؤولين حول قمع المظاهرات

إغلاق للمرة الثانية

وذكّرت صحيفة “هام ميهان”، الثلاثاء، أن الصحيفة الاقتصادية التي تأسست عام 2004، أغلقت في السابق في 2020 لتشكيكها في الأرقام الرسمية للإصابات بفيروس كورونا.

وكانت صحيفة “سازانديجي” الإصلاحية أوردت في نهاية أكتوبر أن “أكثر من عشرين صحفيًا لا يزالون قيد الاعتقال” فيما استدعت السلطات عددًا من الصحفيين الآخرين.

الكلمات الدلالية:
احتجاجات السلطات الإيرانية صحيفة جيهان سانات الاقتصادية قوات الأمن

مواد ذات صلة

المزيد
“السترة والنظارة” تثير الشكوك حول صحة الرئيس الأمريكي (فيديو)

“السترة والنظارة” تثير الشكوك حول صحة الرئيس الأمريكي (فيديو)

١٠:١٥ ص، الثلاثاء، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
وفاة 60 راكباً بحادث خروج قطار عن القضبان في الهند

وفاة 60 راكباً بحادث خروج قطار عن القضبان في الهند

٠٩:٥٧ ص، الأحد، ٢٠ نوفمبر ٢٠١٦
وصايا «عمر المقبل» لزائرات الحرمين في رمضان

وصايا «عمر المقبل» لزائرات الحرمين في رمضان

٠١:٥٥ ص، الثلاثاء، ٠٧ يوليو ٢٠١٥
العلا.. القبض على أفريقي بتهمة قتل عامل مزرعة

العلا.. القبض على أفريقي بتهمة قتل عامل مزرعة

٠٧:٥٧ م، السبت، ٠١ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *