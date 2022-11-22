السلطات الإيرانية تُغلق صحيفة بسبب هذا الأمر

تواصل – وكالات:

أغلقت السلطات الإيرانية صحيفة “جيهان سانات” الاقتصادية، في أعقاب توجيهها اتهامات إلى قوات الأمن على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني.

وأفاد موقع “ميزان أونلاين”، التابع للسلطة القضائية الثلاثاء، نقلاً عن بيان صادر عن وزارة الثقافة، أن “صحيفة جيهان سانات (عالم الصناعة) اليوميّة أُغلقت الاثنين؛ بسبب انتهاكها قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي”.

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اتهامات إلى قوات الشرطة والأمن

ولم يوضح الموقع مضمون القرارات، لكنه أشار إلى أن الاغلاق على ارتباط بـ”مقال نشرته الصحيفة السبت ووجه اتهامات إلى قوات الشرطة والأمن”.

وقتل العشرات معظمهم من المتظاهرين وبينهم أيضًا عناصر من قوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات في 16 من سبتمبر، كما أوقف الآلاف بينهم صحفيون خلال المظاهرات.

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إغلاق للمرة الثانية

وذكّرت صحيفة “هام ميهان”، الثلاثاء، أن الصحيفة الاقتصادية التي تأسست عام 2004، أغلقت في السابق في 2020 لتشكيكها في الأرقام الرسمية للإصابات بفيروس كورونا.

وكانت صحيفة “سازانديجي” الإصلاحية أوردت في نهاية أكتوبر أن “أكثر من عشرين صحفيًا لا يزالون قيد الاعتقال” فيما استدعت السلطات عددًا من الصحفيين الآخرين.