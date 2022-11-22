في جدة.. إنقاذ مريض توقف قلبه مرتين

تواصل – واس:

نجح فريق طبي متخصص في أمراض القلب والقسطرة القلبية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، من إنقاذ حياة مريض توقف قلبة مرتين خلال 40 دقيقة في عملية دقيقة استغرقت 30 دقيقة.

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احتشاء في الجدار الأمامي لعضلة القلب

وأكدت صحة جدة، أن المركز استقبل الحالة بعد التنسيق مع أحد المستشفيات العامة بالمنطقة كحالة إنقاذ حياة، بعد أن بينت نتائج الفحوصات الطبية وجود احتشاء في الجدار الأمامي لعضلة القلب، ما تسبب في توقف قلب المريض مرتين.

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سوء النوم يسبب أمراض القلب التاجية والأوعية الدموية

وحذر البروفيسور يوري بيلينكوف، أخصائي أمراض القلب، عضو أكاديمية العلوم الروسية مؤخرًا من أن سوء النوم يسبب أمراض القلب التاجية والأوعية الدموية.

وأضاف أن أهمية النوم لصحة القلب لا تقل عن النشاط البدني المنتظم والتغذية الصحية، وفق موقع “روسيا اليوم”.

ولفت إلى أنه يمكن أن تسبب مشكلات النوم ارتفاع مستوى ضغط الدم، وأمراض القلب التاجية، وعدم انتظام ضربات القلب.

وتابع أن “أبرز مظاهر الأرق هي الجلطة الدماغية وطبعا قصور القلب”.