القبض على 5 مقيمين لترصدهم لشاحنات النقل والاستيلاء على البضائع في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض أنها تمكنت من القبض على 5 مقيمين لترصدهم لشاحنات النقل والاستيلاء على ما تحويه من بضائع

وأوضحت شرطة منطقة الرياض أنها ضبطت 5 مقيمين من الجنسية المصرية، لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في الترصد لشاحنات النقل والمركبات المتوقفة على الطرق السريعة والاستيلاء على ما تحويه من بضائع.

وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، لتستكمل التحقيقات.

يأتي هذا بعد أيام، من القبض على مخالف لنظام أمـن الحـدود من الجنسية اليمنية ومقيـم مـن الجنسية السـودانية في الرياض، لارتكابهمـا حـوادث جنائيـة تمثلت فـي السطو على محال تجارية وسلب ما تحويه والمتاجرة بها عبر منافذ البيع.

والثلاثاء، أعلنت شرطة منطقة الرياض أنها تمكنت من القبض على 6 أشخاص لارتكابهم حوادث سطو وسلب.

القبض على 5 مقيمين ومواطن

وأوضحت أنها قبضت على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمين من الجنسية اليمنية والسودانية ومواطن، لارتكابهم حدوث جنائية.

وأضافت أن المتهمين ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في، السطو على محال تجارية ومرافق عامة وسلب ما تحويه والمتاجرة بها عبر منافذ البيع.