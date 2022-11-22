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«الصحة»: تسجيل 63 إصابة جديدة بكورونا و75 حالة شفاء

«الصحة»: تسجيل 63 إصابة جديدة بكورونا و75 حالة شفاء

«الصحة»: تسجيل 63 إصابة جديدة بكورونا و75 حالة شفاء
٠١:١٢:٣١ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 75 حالة، ووفاة واحدة.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 63 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 825239.

75 حالة تعاف

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 75 حالة شفاء ليرتفع الإجمالي إلى 812529.

وأكدت “الصحة” تسجيل وفاة واحدة ليرفع الإجمالي إلى  9449.

والاثنين، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 63 حالة، ووفاة حالة واحدة.

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«الصحة»: تسجيل 89 إصابة جديدة بكورونا و63 حالة شفاء

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