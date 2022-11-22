متخصص في علاج الإدمان يُحذر من كارثة في آخر أيام الاختبارات

تواصل – فريق التحرير:

حث سليمان الزايدي، أخصائي علاج الإدمان والاضطرابات النفسية، أولياء الأمور على الاحتفال مع أبنائهم بانتهاء الاختبارات من أجل احتواء مشاعرهم وانفعالاتهم، محذرًا من مخاطر تجاهل ذلك، للحيلولة دون استغلال أصدقاء السوء وهواة التفحيط والممارسات الخاطئة التي يكثر بين روادها تناول المخدرات.

اقرأ أيضًا:

استشاري: هذه الأمراض أبرز ما يُصيب الطلاب أيام الامتحانات

تعاطي المخدرات للمرة الأولى

وأضاف مدير مركز طريق التعافي لعلاج، وتأهيل مرضى الادمان، أنه من خلال واقع عمله في علاج حالات الإدمان والاضطرابات النفسية رصد العديد من الحالات التي اتضح أنها بدأت في التعاطي للمرة الأولى وخاصة مادة الكبتاجون بالدرجة الاولى والحشيش المخدر خلال الأيام الأخيرة من الاختبارات المدرسية، بحجة التجربة للتعبير عن نشوة الفرح والسعادة التي يتضح لهم فيما بعد أنها سعادة وهمية وزائفة.

وحذر الزايدي، وفقًا لصحيفة “المدينة” من أن الحشيش من المواد التي تؤدي إلى الإدمان، وتعتبر من المواد الأشد خطورة، لاحتوائها على مئات المواد التي لها تأثيرات سلبية على الجسم.

اقرأ أيضًأ:

القبض على مواطن بحوزته 20 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر في عسير

أهم العلامات على تعاطي الحشيش

وكشف عن أهم العلامات أو المؤشرات الدالة على تعاطي الحشيش على النحو التالي:

احمرار العينين

الجوع والعطش

التبلد في المشاعر

إهمال المظهر العام

آثار الحروق على الملابس

الضحك المفاجئ بدون سبب

بطء في التركيز وضعف في الذاكرة

عدم الاستجابة لما يدور حوله

العثور على أدوات تدل على التعاطي مثل ورق اللف.

تأخر النمو والنضوج الجسماني

وقال أخصائي علاج الإدمان والاضطرابات النفسية، إن تعاطي الحشيش يؤدي إلى تأخر النمو والنضوج الجسماني عند الشباب، والاضطراب في القدرة على تحديد الزمان والمكان، وضمورًا في خلايا المخ، والاضطرابات في الجهاز الهضمي ، بالإضافة إلى الإصابة بالنفسية.

وأوضح أن تعاطي هذه المواد يسبب في متلازمة فقد السيطرة حيث يجد المدمن نفسه يتعاطى كمية اكثر مما هو مخطط له، بالإضافة إلى رغبته في التوقف وفي كل مرة يفشل في ذلك، بالاضافة لمعاناته من متلازمة الخواص الاجتماعية التي تتضمن عدم الايفاء بالمتطلبات الدراسية والاجتماعية، مما يجعل المدمن منعزلاً عن مجتمعه وأسرته حيث يستلزم في حالة الوصول لهذه المرحلة ضرورة دخوله للبرامج العلاجية المتخصصة والتي قد تستوجب وضعه داخل المصحات العلاجية المتخصصة.