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اليوم.. إضراب عام لأصحاب المتاجر وسط تظاهرات في المدن الإيرانية
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اليوم.. إضراب عام لأصحاب المتاجر وسط تظاهرات في المدن الإيرانية

اليوم.. إضراب عام لأصحاب المتاجر وسط تظاهرات في المدن الإيرانية

اليوم.. إضراب عام لأصحاب المتاجر وسط تظاهرات في المدن الإيرانية
١٢:٤١:٢٦ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وسط تصاعد حدة الاحتجاجات، دخل أصحاب المتاجر في إضراب عام وسط تظاهرات في مختلف المدن الإيرانية.

إضراب عمال شركة «بهمن موتور» الإيرانية

وحسب «إيران إنترناشيونال» فقد أضرب أصحاب المتاجر في مدينة سقز عن العمل، وذلك بالتزامن مع بدء عمال شركة «بهمن موتور» الإيرانية إضرابًا عن العمل منذ صباح اليوم الثلاثاء تضامنا مع المحتجين وتلبية لدعوة الإضرابات العامة في إيران.

هجوم عناصر الحرس الثوري الإيراني على المنازل

وأفادت منظمة «هنغاو» الكردية لحقوق الإنسان عن هجوم عناصر الحرس الثوري الإيراني على منازل حي مهر السكنية في مدينة بوكان وإطلاق النار على المنازل.

انقطاع الإنترنت عن العديد من المستخدمين.

وأكدت «نت بلوكس»، المنظمة غير الحكومية التي تتابع سرعة الإنترنت في العالم، نشوب خلل في الإنترنت بإيران، لافتة إلى أن إنترنت الهواتف المحمولة قد انقطع عن العديد من المستخدمين.

البرلمان الأوربي لن يتعامل مع السلطات الإيرانية

فيما كشف رئيس البرلمان الأوروبي أن العالم لا يتجاهل من ينتظرون منه العون في شوارع إيران، مطالبًا النظام الإيراني بالتوقف عن قمع الاحتجاجات، مؤكدًا أن البرلمان الأوربي لن يتعامل مع السلطات الإيرانية حتى إشعار آخر.

ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات لـ 419 بينهم 60 طفلًا

في الوقت نفسه كشفت منظمة «هنغاو» الكردية لحقوق الإنسان، أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران ارتفع إلى 419 بينهم 60 طفلًا.

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الكلمات الدلالية:
إضراب العمال احتجاجات إيران تظاهرات إيران نت بلوكس

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