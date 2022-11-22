«استشاري قلب»: احذر هذا الأمر خلال المباريات لتفادي التعرض للجلطات

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حذر الدكتور خالد الجهني، استشاري القلب والقسطرة القلبية من مخاطر تأثير مشاهدة المباريات الذي يؤدي إلى زيادة الهرمونات الداخلية للجسم، مما قد يزيد من مخاطر التعرض للجلطات القلبية، خصوصًا لمرضى ضغط الدم.

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الهرمونات الداخلية

وقال في مقابلة مع فضائية “الإخبارية”، إن “الهرمونات الداخلية خلال فترة قصيرة، وانفعال مفاجئ تؤدي إلى تسارع في نبضات القلب، والارتفاع الشديد المفاجئ في ضغط الدم، بالإضافة إلى كون هذه الهرمونات تؤثر أحيانًا على البطانة الداخلية للشرايين، وأحيانًا مع الانفعال المفاجئ قد يؤدي إلى انسداد وجلطات”.

وأضاف: “هذا ما أثبتته دراسات مسحية في مونديالات سابقة، ومنها دراسة أجريت في مونديال 2026 بألمانيا، أظهرت أنه خلال فترة أداء المباريات للمنتخب الألماني زاد تعرض المرضى المعرضين لأمراض القلب إلى الضعف بسبب مشاهدة المباريات، نتيجة المشاعر الجياشة والتوتر والخوف والتعصب، بالإضافة إلى ما يصاحب مشاهدة المباريات من التواجد في بيئة غير صحية والندخين مما يزيد من التعرض للجلطات القلبية”.

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احذر التدخين والعصبية

أما عن مشاهدة المباريات في المدرجات، فأوضح استشاري القلب، “أي شخص معرض لخطر الجلطات القلبية، خاصة إذا ما صاحب ذلك التدخين والعصبية، وخاصة ممن تعرضوا لجلطات سابقة، ومرضى السكر والضغط”.