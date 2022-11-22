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تقي من الوفاة المفاجئة.. 5 فحوصات ضرورية في منتصف العمر
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تقي من الوفاة المفاجئة.. 5 فحوصات ضرورية في منتصف العمر

تقي من الوفاة المفاجئة.. 5 فحوصات ضرورية في منتصف العمر

تقي من الوفاة المفاجئة.. 5 فحوصات ضرورية في منتصف العمر
١٢:٣٦:٥٥ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

كشفت الخبيرة الطبية الكويتية الدكتورة ولاء حافظ، أن منتصف العمر يعد الوقت المناسب الذي تبدأ فيه الحاجة إلى الفحوصات الصحية الروتينية.

وأضافت أن هناك 5 فحوص طبية أساسية في منتصف العمر، في حال عدم إجراؤها قد تحدث الوفاة المفاجئة أو المبكرة وهي:

1 – الكشف العام وفحص الدم

وهي مجموعة من اختبارات الدم الروتينية وقياسات الطول والوزن وضغط الدم يمكن أن تلتقط العلامات التي تشير إلى احتمال إصابتك بأمراض معينة في المستقبل، بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وفق صحيفة “القبس”.

2- فحص سرطان الأمعاء

ويفترض اجراؤه كل عامين للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 – 74، كما بدأ ينصح به من هم في سن الـ50 أيضا.

3 – فحص سرطان عنق الرحم

وهو للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و49 عامًا يجب فحصه كل ثلاث سنوات، ومن 50 إلى 64 يتغير إلى كل خمس سنوات.

4 – فحص سرطان الثدي

ويكون كل ثلاث سنوات من سن 50 – 71 أو سنوياً من 40 للنساء المعرضات لمخاطر عالية.

5 – اختبار البروستاتا النوعي PSA

يجب على الرجال الأصحاء الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا أن يطلبوا اختبار PSA للكشف عن سرطان البروستاتا.

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