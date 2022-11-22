وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية للعمل في عدة مدن
تواصل – فريق التحرير:
أعلن جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض وجدة، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
* المسمى الوظيفي:
1- مشغل رسومات.
* المؤهلات:
– درجة الدبلوم – أساسي.
– خبرة من (3) إلى (4) سنوات خبرة عملية في تشغيل الرسومات / البث – أساسي.
* المتطلبات الوظيفية:
– انتاج مواد رسومات تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر للعروض التقديمية والاستخدامات الأخرى لموظفي الجامعة المحترفين.
– تدريب الموظفين بالتنسيق مع المسؤولين المعنيين فيما يتعلق برسومات الكمبيوتر حسب الحاجة.
– يضمن صيانة ملفات البرامج والشرائح والمواد ذات الصلة، ويضمن التوافر المستمر للمواد الاستهلاكية لمعدات رسومات الكمبيوتر.
2- أخصائي استقطاب مواهب أول.
* المؤهلات:
– درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة – أساسي
– خبرة (4) سنوات خبرة في اكتساب المواهب أو الموارد البشرية – أساسية
* المتطلبات الوظيفية:
– يطور وينسق التوظيف والاحتفاظ والاستراتيجيات مع المرشحين للوظائف ، لضمان توافر المتقدمين المؤهلين وكذلك يشارك في تصميم وتنفيذ برامج ومبادرات التوظيف بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز.
– مسؤول عن تعيين جميع المناصب داخل الإدارات ذات الصلة بما في ذلك إدارة الحملات ، وتحديد مصادر المرشحين ، والقائمة المختصرة ، واختبار المهارات والشخصية ، وتقييم المقابلة السلوكية.
– مراجعة وتقييم وتصنيف وتخزين جميع الطلبات المقدمة بناءً على كل مهنة ، بالإضافة إلى ضمان إكمال الملفات في الوقت المناسب، وينظم تدفق المرشحين من خلال عملية التوظيف من جدولة المقابلات إلى جلب موظفين جدد إلى الجامعة.
3 – مهندس ثاني خدمات الرعاية الصحية
* المؤهلات:
– درجة البكالوريوس في الطب الحيوي أو الهندسة الكهربائية – أساسي.
– خبرة (3) سنوات خبرة في صيانة الأجهزة الطبية – أساسية.
* المتطلبات الوظيفية:
– يساعد وينفذ عمليات الفحص والتركيب والتشغيل الواردة لجميع التقنيات الواردة
يسجل ويكمل الوثائق اللازمة ، يدويًا وفي قاعدة بيانات المعدات ، للجميع، ويساعد وينفذ جولات ضمان الجودة في منطقة المسؤولية كما تم تعيينها لتقييم سلامة المعدات.
– ينسق ويشرف ويعمل مع ممثلي خدمة البائعين على تركيبات المعدات الجديدة وضمان المعدات وعقود الطلب والخدمة الكاملة.
* التقدم:
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).