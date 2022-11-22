الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية للعمل في عدة مدن
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وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية للعمل في عدة مدن

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية للعمل في عدة مدن

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية للعمل في عدة مدن
١٢:٢٤:١٦ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض وجدة، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

* المسمى الوظيفي:

1- مشغل رسومات.

* المؤهلات:

– درجة الدبلوم – أساسي.

– خبرة من (3) إلى (4) سنوات خبرة عملية في تشغيل الرسومات / البث – أساسي.

* المتطلبات الوظيفية:

– انتاج مواد رسومات تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر للعروض التقديمية والاستخدامات الأخرى لموظفي الجامعة المحترفين.

– تدريب الموظفين بالتنسيق مع المسؤولين المعنيين فيما يتعلق برسومات الكمبيوتر حسب الحاجة.

– يضمن صيانة ملفات البرامج والشرائح والمواد ذات الصلة، ويضمن التوافر المستمر للمواد الاستهلاكية لمعدات رسومات الكمبيوتر.

2- أخصائي استقطاب مواهب أول.

* المؤهلات:

– درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة – أساسي

– خبرة (4) سنوات خبرة في اكتساب المواهب أو الموارد البشرية – أساسية

* المتطلبات الوظيفية:

– يطور وينسق التوظيف والاحتفاظ والاستراتيجيات مع المرشحين للوظائف ، لضمان توافر المتقدمين المؤهلين وكذلك يشارك في تصميم وتنفيذ برامج ومبادرات التوظيف بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز.

– مسؤول عن تعيين جميع المناصب داخل الإدارات ذات الصلة بما في ذلك إدارة الحملات ، وتحديد مصادر المرشحين ، والقائمة المختصرة ، واختبار المهارات والشخصية ، وتقييم المقابلة السلوكية.

– مراجعة وتقييم وتصنيف وتخزين جميع الطلبات المقدمة بناءً على كل مهنة ، بالإضافة إلى ضمان إكمال الملفات في الوقت المناسب، وينظم تدفق المرشحين من خلال عملية التوظيف من جدولة المقابلات إلى جلب موظفين جدد إلى الجامعة.

3 – مهندس ثاني خدمات الرعاية الصحية

* المؤهلات:

– درجة البكالوريوس في الطب الحيوي أو الهندسة الكهربائية – أساسي.

– خبرة (3) سنوات خبرة في صيانة الأجهزة الطبية – أساسية.

* المتطلبات الوظيفية:

– يساعد وينفذ عمليات الفحص والتركيب والتشغيل الواردة لجميع التقنيات الواردة

يسجل ويكمل الوثائق اللازمة ، يدويًا وفي قاعدة بيانات المعدات ، للجميع، ويساعد وينفذ جولات ضمان الجودة في منطقة المسؤولية كما تم تعيينها لتقييم سلامة المعدات.

– ينسق ويشرف ويعمل مع ممثلي خدمة البائعين على تركيبات المعدات الجديدة وضمان المعدات وعقود الطلب والخدمة الكاملة.

* التقدم:

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

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الرياض جامعة الملك سعود جدة وظائف شاغرة

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