وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية للعمل في عدة مدن

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أعلن جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض وجدة، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

* المسمى الوظيفي:

1- مشغل رسومات.

* المؤهلات:

– درجة الدبلوم – أساسي.

– خبرة من (3) إلى (4) سنوات خبرة عملية في تشغيل الرسومات / البث – أساسي.

* المتطلبات الوظيفية:

– انتاج مواد رسومات تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر للعروض التقديمية والاستخدامات الأخرى لموظفي الجامعة المحترفين.

– تدريب الموظفين بالتنسيق مع المسؤولين المعنيين فيما يتعلق برسومات الكمبيوتر حسب الحاجة.

– يضمن صيانة ملفات البرامج والشرائح والمواد ذات الصلة، ويضمن التوافر المستمر للمواد الاستهلاكية لمعدات رسومات الكمبيوتر.

2- أخصائي استقطاب مواهب أول.

* المؤهلات:

– درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة – أساسي

– خبرة (4) سنوات خبرة في اكتساب المواهب أو الموارد البشرية – أساسية

* المتطلبات الوظيفية:

– يطور وينسق التوظيف والاحتفاظ والاستراتيجيات مع المرشحين للوظائف ، لضمان توافر المتقدمين المؤهلين وكذلك يشارك في تصميم وتنفيذ برامج ومبادرات التوظيف بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز.

– مسؤول عن تعيين جميع المناصب داخل الإدارات ذات الصلة بما في ذلك إدارة الحملات ، وتحديد مصادر المرشحين ، والقائمة المختصرة ، واختبار المهارات والشخصية ، وتقييم المقابلة السلوكية.

– مراجعة وتقييم وتصنيف وتخزين جميع الطلبات المقدمة بناءً على كل مهنة ، بالإضافة إلى ضمان إكمال الملفات في الوقت المناسب، وينظم تدفق المرشحين من خلال عملية التوظيف من جدولة المقابلات إلى جلب موظفين جدد إلى الجامعة.

3 – مهندس ثاني خدمات الرعاية الصحية

* المؤهلات:

– درجة البكالوريوس في الطب الحيوي أو الهندسة الكهربائية – أساسي.

– خبرة (3) سنوات خبرة في صيانة الأجهزة الطبية – أساسية.

* المتطلبات الوظيفية:

– يساعد وينفذ عمليات الفحص والتركيب والتشغيل الواردة لجميع التقنيات الواردة

يسجل ويكمل الوثائق اللازمة ، يدويًا وفي قاعدة بيانات المعدات ، للجميع، ويساعد وينفذ جولات ضمان الجودة في منطقة المسؤولية كما تم تعيينها لتقييم سلامة المعدات.

– ينسق ويشرف ويعمل مع ممثلي خدمة البائعين على تركيبات المعدات الجديدة وضمان المعدات وعقود الطلب والخدمة الكاملة.

* التقدم:

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).