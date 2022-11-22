أمانة جدة: ضبط موقع لحرق وتدوير الأسلاك الكهربائية بطرق مخالفة

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أسفرت جهود أمانة محافظة جدة الميدانية عن رصد وإزالة موقع بحي “الخمرة”، جرى استغلاله لحرق وتدوير الأسلاك الكهربائية بطرق مخالفة للاشتراطات.

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حرق الأسلاك الكهربائية

وأوضح مدير عام إدارة معالجة ورصد الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس، أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط عمالة استغلت أرض فضاء بحي “الخمرة” لحرق الأسلاك الكهربائية.

وأشار إلى أنه جرى حجز 4 مركبات نقل، وتطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق مالك الموقع وتغريمه وإلزامه بجهاز تتبّع الناقلات.