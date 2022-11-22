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قتيل ومصابين جراء انفجار قنبلة داخل مجمع للشرطة جنوب تايلاند
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قتيل ومصابين جراء انفجار قنبلة داخل مجمع للشرطة جنوب تايلاند

قتيل ومصابين جراء انفجار قنبلة داخل مجمع للشرطة جنوب تايلاند

قتيل ومصابين جراء انفجار قنبلة داخل مجمع للشرطة جنوب تايلاند
١٢:٢٩:١٥ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة تايلاند، عن سقوط قتيل وعدة مصابين جراء انفجار قنبلة داخل مجمع للشرطة في جنوب البلاد.

الانفجار وقع بالقرب من مركز موانج ناراثيوات

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الانفجار وقع بالقرب من قرب مركز شرطة موانج ناراثيوات.

ووفق تقارير أولية، كان الجناة يرتدون زي الضباط وقادوا شاحنة مفخخة وأوقفوها قبل أن يضرب الانفجار مركز الشرطة، حسب «سبوتنيك».

وفي وقت سابق، انفجرت قنبلتان أمام مكتب حكومي في إقليم يالا في جنوب تايلاند يوم الثلاثاء مما أسفر عن إصابة 18 شخصًا.

وحسب «روينرز»، فقد أكد المتحدث العسكري الأمني بالمنطقة، أن القنبلة الأولى كانت قنبلة يدوية ألقيت خارج مكتب مركز إدارة أقاليم الحدود الجنوبية لجذب الناس للخارج، وبعد ذلك انفجرت سيارة ملغومة على بعد عشرة أمتار من الانفجار الأول. وكانت القنبلة مخبأة في شاحنة صغيرة أوقفها المنفذون بجوار السياج.

ووقتها أكدت السلطات أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد. ونادرا ما تعلن جهة ما المسؤولية عن هجمات في هذه المنطق.

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انفجار قنبلة بانكوك تايلاند مجمع للشرطة

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