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عاجل.. جامعات تقرر تأجيل الاختبارات النهائية المجدولة بعد الساعة 12:00 ظهرًا

عاجل.. جامعات تقرر تأجيل الاختبارات النهائية المجدولة بعد الساعة 12:00 ظهرًا

عاجل.. جامعات تقرر تأجيل الاختبارات النهائية المجدولة بعد الساعة 12:00 ظهرًا
١١:٥٠:٥٥ ص، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أعلنت جامعات جدة والقصيم والجوف، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل الاختبارات النهائية المجدولة بعد الساعة 12:00، نظرًا لإقامة مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.

وقالت الجامعات في تعميم متشابه على حساباتها بـ”تويتر”: “إنفاذًا للتوجيه الملكي الكريم بانتهاء دوام اليوم الثلاثاء الساعة 12:00 ظهرًا؛ فقد تقرر تأجيل الاختبارات النهائية المجدولة بعد الساعة 12:00 ظهرًا”.

التواصل مع الطلاب

وأضافت أنه سيتم التواصل مع الطلاب من قبل كلياتهم، لتحديد المواعيد الجديدة للاختبارات المؤجلة.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت صحيفة “المدينة”، عن صدور توجيهات للوزارات والجهات الحكومية، باعتماد نهاية دوام اليوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرًا، نظرًا لإقامة مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.

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