عاجل.. جامعات تقرر تأجيل الاختبارات النهائية المجدولة بعد الساعة 12:00 ظهرًا

تواصل – فريق التحرير

أعلنت جامعات جدة والقصيم والجوف، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل الاختبارات النهائية المجدولة بعد الساعة 12:00، نظرًا لإقامة مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.

وقالت الجامعات في تعميم متشابه على حساباتها بـ”تويتر”: “إنفاذًا للتوجيه الملكي الكريم بانتهاء دوام اليوم الثلاثاء الساعة 12:00 ظهرًا؛ فقد تقرر تأجيل الاختبارات النهائية المجدولة بعد الساعة 12:00 ظهرًا”.

التواصل مع الطلاب

وأضافت أنه سيتم التواصل مع الطلاب من قبل كلياتهم، لتحديد المواعيد الجديدة للاختبارات المؤجلة.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت صحيفة “المدينة”، عن صدور توجيهات للوزارات والجهات الحكومية، باعتماد نهاية دوام اليوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرًا، نظرًا لإقامة مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.

اقرأ أيضًا

عاجل.. قرار رسمي بإنهاء الدوام في جميع الجهات الحكومية عند 12 ظهرًا