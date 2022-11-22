مستوطنون يقتحمون مجددًا المسجد الأقصى واعتقال 13 فلسطينيًا في الضفة

تواصل – واس:

جدد المستوطنون، صباح اليوم، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة بحماية من قوات الاحتلال التي داهمت منزل محافظ القدس عدنان غيث في منطقة بطن الهوىوالذي يتعرض لملاحقات ومضايقات مستمرة من الاحتلال وذلك ضمن عمليات الاستهداف المستمرة للاحتلال للوجود الفلسطيني في القدس.

وأشارت مصادر فلسطينية أن اقتحام منزل محافظ القدس ترافق معه اعتقال ثلاثة فلسطينيين في بلدة سلوان التي تشهد عمليات استيطان وحفريات مكثفة لملاصقتها للمسجد الأقصى من الجهة الجنوبية.

قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيًا

ومن ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، 13 فلسطينيًا خلال اقتحامها لمناطق عدة في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن الاعتقالات تركزت في القدس ورام الله وجنين ونابلس بعد مداهمة العديد من المنازل الفلسطينية.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة بنابلس بعشرات الآليات العسكرية وشنت حملة دهم واعتقالات واسعة في المخيم.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن العديد من الفلسطينيين أصيبوا في عملية اقتحام واسعة للمستوطنين بحماية من قوات الاحتلال لبلدة بيت أمر بمدينة الخليل وذلك في إطار الاقتحامات المستمرة للمستوطنين للبلدات والقرى الفلسطينية.

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