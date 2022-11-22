القبض على مواطن بحوزته 20 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر في عسير

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الضبط الأمني بالجوة بمنطقة عسير أنه تمكن من القبض على شخص بحوزته 20 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح أنه ألقى القبض في الجوة بمحافظة سراة عبيدة بمحافظة عسير، على مواطن بحوزته 20 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، كانت مخبأة داخل مركبته.

وأكد أنه تم اقافه، واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

القبض على مقيم نَقَل مخالفين لنظام أمن الحدود

في الوقت نفسه، أعلنت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة عسير، أنها تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية السودانية لنقله مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لإيوائه في شقة سكنية مستأجرة من قبله بإقامة مزورة 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها في محافظة خميس مشيط، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم وآواهم إلى النيابة العامة.

15 سنة سجنًا وغرامة مليون ريال.. عقوبة

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.