تدريب على رأس العمل.. «سبل» تعلن بدء التقديم في برنامج «رائد 2022»

تواصل – فريق التحرير

أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل) عن بدء التقديم في برنامج (رائد 2022م) لتطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف.

ويستهدف البرنامج الخريجين والخريجات بهدف تأهيلهم من خلال برنامج مكثف يتضمن عدة أنشطة عملية بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم لدعم نموهم المهني والإســـهام في تحقيق استراتيجية وأهداف المؤسسة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

مسمى البرنامج

– برنامج رائد لحديثي التخرج 2023م.

أهداف البرنامج

-توفير فرص تدريبية ووظيفية لحديثي التخرج بما يتماشى مع رؤية 2030.

-تعزيز منتسبين البرنامج عن طريق تطبيق المعرفة العلمية إلى خبرة عملية.

-تطوير المهارات والقدرات الفنية والمهنية لمنتسبين البرنامج بما يتماشى مع متطلبات السوق العمل.

-إعداد وتجهيز منتسبين البرنامج لبناء مساراتهم الوظيفية. و دعم نمو القطاع اللوجستي في المملكة العربية السعودية.

آلية البرنامج

-سيمر منتسبين البرنامج في رحلة تطوير منظمة شاملة تعتمد على نموذج (70-20-10) الشهير سيتم من خلالها اكتساب المهارات الفنية والسلوكية المطلوبة وصقلها والاستفادة منها عن طريق عدة أساليب مثل:

1- تدريب على رأس العمل:

– إشراك منتسبين البرنامج على عدة مهام وأدوار وظيفية ومشاريع قائمة.

2- تدوير وظيفي:

– التدوير على عدة إدارات وأقسام متخصصة لفهم ترابط الإدارات وإجراءات العمل المشتركة.

3- عروض ومشاريع:

– تحديد مشروع يتم العمل عليه طوال فترة البرنامج وتقديم عروض على اللجنة في أثناء ونهاية البرنامج.

4- جلسات إرشادية:

– حضور اجتماعات وجلسات إرشادية مخصصة مع قيادات المؤسسة.

5- دورات تدريبية:

– حضور عدة دورات تدريبية حضورية وإلكترونية.

التخصصات المستهدفة

– إحصائية.

– بحوث العمليات.

– نظم المعلومات الإدارية.

– إدارة أعمال.

– هندسة صناعية.

– الخدمات اللوجستية.

– خدمات وسائل النقل.

– نظم معلومات.

– علم الحاسب.

– تكنولوجيا المعلومات.

– القانون.

– تسويق.

– الاتصالات.

– تكنولوجيا.

– التمويل.

– هندسة البرمجيات.

– التجارة الإلكترونية.

– إدارة المخاطر والتأمين.

– محاسبة.

– علم البيانات.

– قانون الأعمال التجارية الدولية.

– إدارة الموارد البشرية.

– تحليل الأعمال.

– الإدارة العامة.

– سلاسل الإمداد.

– إدارة المشاريع.

– تصميم المنتجات.

– الواجهة الحاسوبية البشرية.

– علم النفس.

الشروط

– أن يكون المتقدم سعودي /ـة الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– خريجي بكالوريوس أو ماجستير في التخصصات المحددة أو ما يعادلها.

– المعدل الدراسي لا يقل عن (2.85 من 4) أو (3.85 من 5).

– أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التعليم.

مواعيد البرنامج

– بداية التقديم: 21 نوفمبر 2022م.

– نهاية التقديم: 28 نوفمبر 2022م.

– بداية التدريب: 11 ديسمبر 2022م.

– نهاية التدريب: 11 نوفمبر 2023م.

طريقة التقديم

– للتقديم على برنامج رائد للتدريب المنتهي بالتوظيف لدى البريد السعودي، عبر الرابط التالي:

رابط التقديم: ( اضغط هنا )

اقرأ أيضًا:

وظائف إدارية شاغرة تعلن عنها «سبل»