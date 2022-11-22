مجددًا.. الصين تُوجّه رسالة عاجلة لأمريكا: تايوان خط أحمر

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الدفاع الصيني، وي فنغي، أنه أكد لنظيره الأمريكي أن جزيرة تايوان تمثل “خطًا أحمر” بالنسبة لبكين.

الولايات المتحدة اتخذت قرارًا إستراتيجيًا خاطئًا

وأوضح أن السبب الرئيس للوضع الحالي الذي يواجه الصين والولايات المتحدة هو أن الولايات المتحدة اتخذت قرارًا إستراتيجيًا خاطئًا، مؤكدًا أن الصين ليست مسؤولة عن الوضع الحالي للعلاقات.

الصين تطالب واشنطن بتبني سياسات منطقية

وحسب «رويترز»، فإن الوزير الصيني أكد لنظيره الأمريكي، لويد أوستن، في سيم ريب بكمبوديا على ضرورة احترام مصالح بكين الأساسية، وضرورة تبني واشنطن سياسات منطقية تجاه بكين.

وأكد أن حل قضية تايوان يخص الشعب الصيني وليس من الخارج، مؤكدًا على أن الجيش الصيني قادر على حفظ وحدة أراضيه.

وفي بيان لها، قالت وزارة الدفاع الصينية إن الجانبين الصيني والأمريكي يتواصلان وينسقان مع ‏بعضهما البعض بشأن تبادلاتهما الثنائية، على هامش اجتماعها القادم في قمة وزراء دفاع دول «آسيان» في ‏كمبوديا.‏

توترت العلاقات الأمريكية الصينية خلال الأشهر الأخيرة

وتوترت العلاقات الأمريكية الصينية خلال الأشهر الأخيرة، بسبب زيارات المشرعين الأمريكيين إلى تايوان على الرغم من اعتراضات بكين، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب (السابقة)، نانسي بيلوسي، حيث أدى الخلاف بين الصين وتايوان إلى زيادة النشاط العسكري الصيني حول الجزيرة.

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