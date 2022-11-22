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تدمر جسدك.. 6 أطعمة ومشروبات لا تتناولها في وجبة الإفطار
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تدمر جسدك.. 6 أطعمة ومشروبات لا تتناولها في وجبة الإفطار

تدمر جسدك.. 6 أطعمة ومشروبات لا تتناولها في وجبة الإفطار

تدمر جسدك.. 6 أطعمة ومشروبات لا تتناولها في وجبة الإفطار
١٠:٥٠:٠٧ ص، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

نصح خبراء تغذية، بأنه خلال وجبة الإفطار يجب الابتعاد عن المأكولات التي قد تمنحنا دفعة سريعة من الطاقة، ثم تتركنا نشعر بالخمول بحلول وقت الغداء.

وحدد الخبراء قائمة بأسوأ 6 أنواع من الأطعمة التي يجب تجنب تناولها خلال وجبة الإفطار.

1 – حبوب الإفطار السكرية

إذ يجب تجنب حبوب الإفطار التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر، كتلك الملونة التي تُباع للأطفال بشكل خاص، وفق ما نقله موقع “سكاي نيوز”.

2 – الخبز الأبيض والسمن

ويصنع الخبز الأبيض باستخدام الدقيق الأبيض، وهو دقيق تمت معالجته لإزالة الحبوب الكاملة، مما يعني أيضًا إزالة الفيتامينات المفيدة، خاصة فيتامينات ب.

والخيار الأفضل هو الخبز البني، المصنوع من القمح الكامل غير المعالج أو المعالج بشكل خفيف، والمكمل بالعناصر الغذائية المفيدة.

3 – اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة غنية بالدهون المشبعة عالية السعرات الحرارية، ويمكن أن يؤدي استهلاك مثل هذه الأطعمة إلى مشاكل صحية، وزيادة الوزن.

4 – الموز

الموز يحتوي أيضًا على نسبة عالية من السكر إلى حد ما، التي يمكن أن تسبب ارتفاعًا وانخفاضًا في نسبة السكر بالدم، مما يؤدي بنا إلى الرغبة في تناول وجبة خفيفة قبل وقت الغداء.

5 – عصير الفاكهة

تعمل عصائر الفاكهة أيضًا على إزالة محتوى الألياف من الفاكهة، لأنك لا تأكل اللب. الألياف مهمة لصحة الأمعاء الجيدة، لذا استهلك الفاكهة الكاملة وحافظ على العصائر عند الحد الأدنى. وبالتأكيد اختر عدم تناول عصائر الفاكهة مع السكريات المضافة.

6 – مشروبات القهوة السكرية

إذا كنت بحاجة إلى فنجان من القهوة (أو اثنين) في الصباح قبل أن تتمكن من العمل أو حتى التفكير، فأنت لست وحدك، وهو أمر غير ضار بحد ذاته، إلا أن الطريقة التي نختار بها شرب قهوتنا قد تؤثر على صحتنا.

ولكن إذا شربنا أكوابًا كبيرة جدًا من القهوة مع حليب مضاف كامل الدسم، والسكر، فإننا نضيف حمولة كاملة من السعرات الحرارية على شكل دهون وسكريات.

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