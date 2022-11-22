تراجع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 184 ريالاً

تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، الموافق 22 من نوفمبر 2022، في أسواق المملكة، وسجل عيار 24 نحو 210.44 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 192.91 ريال.

عيار 21 يسجل 184.14 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 184.14 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 157.83 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 122.76 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 105.22 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6545 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1473 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 210.441 ريالاً.

اقرأ أيضًا:

انخفاض أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وعيار 21 يسجل 185 ريالاً