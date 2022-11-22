22 درجة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة في معظم أنحاء المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 36 درجة في مكة المكرمة وينبع، و34 درجة في جدة وجازان و33 درجة في القنفذة، و32 درجة في والوجه، و30 درجة في المدينة المنورة والعلا، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، وكانت أقل درجة حرارة مسجلة اليوم هي 22 درجة في أبها والباحة وطريف وحائل.

11 منطقة على موعد مع الحالة المطرية الخامسة

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني أن تشهد أجواء المملكة حالة ممطرة مصحوبة برياح باردة على مدار اليوم، وتكون ذروتها – بمشيئة الله تعالى – غدًا الأربعاء.

الحالة المطرية الخامسة على هذه المناطق

وأوضح أن الحالة الممطرة المتوقعة، والخامسة لموسم 1444هـ يمكن تصنيفها من خفيفة لشبه قوية، وأن نطاق تأثيرها مناطق مكة وجدة والمدينة وحائل وتبوك والشمالية والجوف والباحة وعسير وجازان و القصيم والكويت وشمال الشرقية، وأن قوتها تكون على مناطق مكة فالمدينة فالشمالية مصحوبة برياح نشطة باردة.

أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على 5 مناطق

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة لا تزال – بمشيئة الله تعالى – مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مكة المكرمة، وكذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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