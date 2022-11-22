فيديو متداول.. مشجع مكسيكي يُشهر إسلامه في قطر

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تداول ناشطون مقطع فيديو، قالوا إنه لمشجع مكسيكي يعلن إسلامه، ويبدو خلاله أن الأخير في الدوحة خلال بطولة كأس العالم 2022.

ويظهر في مقطع الفيديو داعية قطري يقف مع المشجع المكسيكي ويتحدث معه عن الإسلام ثم يلقنه الشهادتين، ويردد المشجع خلفه.

وبعد ترديد المشجع للشهادتين قام الداعية باحتضانه، وسط حالة من الفرح ثم أهداه الأخير كتابًا يعلمه تعاليم الدين الإسلامي.

ومؤخرًا، أعلن 4 شبان دخولهم في دين الإسلام الحنيف، وظهروا في مقطع فيديو، برفقة الداعية الإسلامي الشهير ذاكر نايك، وهو يلقنهم الشهادتين، باللغتين، العربية والإنجليزية، تزامنًا مع زيارته لقطر.

إقامة محاضرات دينية

وذكرت مصادر أن تواجد نايك – الداعية الإسلامي الشهير – في قطر، مرتبط بتقديمه عددًا من المحاضرات الدينية خلال فترة إقامة فعاليات كأس العالم “مونديال قطر 2022”.

من هو ذاكر نايك؟

ويعد ذاكر عبد الكريم نايك هو داعية إسلامي وواعظ هندي ومؤسس ورئيس مؤسسة البحوث الإسلامية، حسب موسوعة الحرة “ويكيبيديا”، واشتهر بإقامة المناظرات مع غير المسلمين، وأسلم على يديه الآلاف حول العالم.

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