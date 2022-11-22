بهدف التعاون في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.. مجموعة QNB ومجموعة عجلان وإخوانه القابضة تعلنان عن شراكتهما الإستراتيجية لتطوير وتوسيع تواجدهما في المملكة

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أبرمت مجموعة QNB اتفاقية لإنشاء كيان مشترك مع مجموعة عجلان وإخوانه القابضة بهدف التعاون وزيادة فرص تنمية الخدمات المصرفية الرقمية في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار خطة إستراتيجية لتطوير وتوسيع تواجد المجموعتين في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في المملكة.

قام بتوقيع الاتفاقية عن مجموعة QNB السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيد عجلان بن عبد العزيز العجلان، رئيس مجلس الإدارة. كما حضر التوقيع السيد عجلان بن محمد العجلان، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة عجلان وإخوانه، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الإدارة العليا من كلا الجانبين.

يشار الى أن مجموعة QNB ومجموعة عجلان وإخوانه قد بدءا بالفعل في اتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.

جدير بالذكر أن مجموعة عجلان وإخوانه هي واحدة من أكبر المجموعات في تجارة التجزئة والصناعات التحويلية في الشرق الأوسط، وتتواجد علامتها التجارية في أكثر من 25 دولة حول العالم.

تفخر مجموعة QNB، الحائزة على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™️ في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتتواجد مجموعة QNB، من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 27.000 موظف عبر 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4.700 جهاز