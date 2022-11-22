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الراتب 11 ألف ريال.. وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل لكافة المؤهلات
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الراتب 11 ألف ريال.. وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل لكافة المؤهلات

الراتب 11 ألف ريال.. وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل لكافة المؤهلات

الراتب 11 ألف ريال.. وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل لكافة المؤهلات
٠٩:٢٤:٣١ ص، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر 50 وظيفة إدارية وتقنية وفنية، منها وظائف لا تتطلب الخبرة لحملة الكفاءة والثانوية والدبلوم والبكالوريوس عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل الصناعية، ومدينة جازان للصناعات التحويلية، ورأس الخير، وذلك على النحو التالي:

* المسميات الوظيفية

1 – مدير مشروع.

2- سكرتير.

3 – فني سنترال.

4- فني أعمال كهربائية.

5 – فني مولدات.

6 – مراقب عمال طرق.

7 – فني دعم.

8 – مطور تطبيقات أوراكل.

9 – كهربائي الفولطية المتوسطة.

10 – مشغل حاسب آلي.

11 – مهندس مدني.

12 – مشغل حاسب آلي.

13- مفتش التصاريح.

14- مشغل معدات ثقيلة.

15- مهندس مدني.

16- فني شبكات.

17- حرفي في الورشة.

18- مشغل معدات ثقيلة.

19- فني معدات.

20- كبير الميكانيكيين.

21- موظف استقبال.

22- موظف مشتريات.

23- مراقبة عمال.

24- مراقب عمال.

25- محاسب.

26- مساعد إداري.

27- فني هاتف.

* المؤهلات المطلوبة

1 – الكفاءة المتوسطة.

2 – الثانوية العامة.

3 – الدبلوم.

4 – البكالوريوس.

* الرواتب

– تتراوح الرواتب الإجمالية من 6,000 إلى 11,000 حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.

* طريقة التقديم

– التقديم متاح حاليًا من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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