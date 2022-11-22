وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً.. التفسير العلمي للأحلام والكوابيس

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كشف الدكتور أحمد محمد الألمعي أنه من الثابت علمياً أن غالبية الأحلام تعكس التجارب اليومية للشخص أو تجارب سابقة بنسبة أقل، وتظهر للرائي بصفة رمزية قد يتعرف الرائي على العلاقة بينها وبين الحلم أو قد لا يدرك ذلك.

وأوضح في مقال بصحيفة “الجزيرة” أن التجارب اليومية والتجارب المختزنة في الذاكرة من الماضي يتم حفظها في الدماغ وتظهر في اللاشعور أو الأحلام التي هي جزء من العقل الباطن في صور مختلفة.

وأشار إلى أنه من المعروف أن كثيرًا من سلوكيات البشر كما هو مثبت علمياً هي انعكاس لتجارب العقل الباطن السابقة وخاصة في مرحلة الطفولة، وهي تشكل تأثيرًا كبيرًا على قراراتنا وسلوكياتنا دون أن ندرك ذلك ودون وعي منا في أحيان كثيرة.

ومضى موضحا أنه مثال على الرمزية في الأحلام هو أن يحلم الشخص بأنه يحمل أو يرى سيفًا، وقد يكون ذلك رمزية لموضوع يتعلق بشخص اسمه سيف، وقس على ذلك في كثير من الأمثلة.

أحلام شائعة

وبين الألمعي أن هناك أحلامًا شائعة ذات دلالات معيَّنة نشرت في دراسات علمية سابقة، مثل من يحلم بكونه عريانًا، فقد تشير إلى أنه أقدم على عمل مُخجل ويخاف أن ينكشف سره، كما أن هناك من يحلم بالسقوط من طائرة أو مبنى شاهق، ويدل ذلك على فقدان السيطرة التي يحس بها الشخص حيال موضوع أو موقف معين.

ولفت إلى أن كثيرًا من العقاقير الطبية والمخدرات لها تأثير على كمية ونوعية الأحلام كما أن للحالة النفسية للشخص تأثيرًا مماثلاً.

ووفق الألمعي، قد تسبب الصدمات النفسية والتجارب المؤلمة كوابيس متكررة لسنوات طويلة، كما أن الأبحاث الفسيولوجية والأشعة إشارات إلى أن أجزاء معينة من المخ مثل الفص الأمامي تكون في حالة خمول أثناء الحلم، بينما تكون أجزاء أخرى من الدماغ «اميجدالا» التي لها دور في الذاكرة والعواطف تكون نشطة.

وقال إن العلم بفروعه قدم لنا الكثير من التفسيرات حول موضوع الأحلام وما زال هناك الكثير من الألغاز، وقد تفسر لنا الأبحاث العلمية المزيد في المستقبل، وسبحان الله إذ قال {وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً}.

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